世界盃｜權田修一完美主義曾患抑鬱　本田圭佑一通來電挽救人生

日本於世界盃E組第二場敗予哥斯達黎加，門將權田修一由20秒救4球的反勝德國功臣之一，到今場被指需負上輸球責任。然而，鮮為人知的是，權田原來曾飽受抑鬱困擾，時隔8年再站上世界盃舞台。



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日本以0：1不敵哥斯達黎加，不少球迷第一時間抨擊門將權田修一，質疑他沒有以單手擋出反而想以雙手接實皮球。有網民為權田臨場判斷解畫，指他當下反應是因站位角度未能看到皮球省中了吉田麻也改變方向，如果非省中人應可以雙手接實。不過體育競技從不存在「如果」，權田本人賽後也坦承有責任：「阻止射球入網是我的工作，球有點慢速而我在不對的時機起跳伸手，不夠力擋出。」

權田修一相隔兩屆再獲選入世界盃大軍。（Getty Images）

33歲的權田修一自2014巴西世界盃後再為日本披甲，如果是8年前那個「完美主義」的權田，可能會一蹶不振。惟現在球迷的責罵聲不足以動搖這名「守護神」，因為在這8年間，他曾經歷人生最黑暗時刻，患上屬抑鬱症一種的「過度訓練症候群」（Overtraining Syndrome）。

曾考慮退役的他坦言，能再踏上世界盃賽場，是當時的他完全不能想像的事。

*過度訓練症候群：指因大量訓練與比賽，超過身體負荷而產生的連串身體反應。過度訓練症候群的症狀包括食慾不振、失眠等，心理層面則會抑鬱，無法集中精神，害怕比賽或訓練等反應。



權田修一在巴西世界盃後患上抑鬱症。（Getty Images）

完美主義者 多一倍努力多一倍懊悔

權田修一在19歲投身日職聯球隊FC東京，20歲入選日本國家隊，25歲獲選入2014巴西世界盃日本大軍名單。然而，他是隨隊遠征巴西的4名門將中，也是唯一一名沒有在該屆登場的人。這成為了他患上「過度訓練症候群」的原由之一。

權田少年時代的啟蒙球會、位於日本川崎市的「鷺沼SC」負責人澤田秀治，曾在訪問中提過：「權田自小就非常要強，完美主義，比別人多努力一倍，失誤時也比別人多懊悔一倍。」正是這種「完美主義」，幾乎壓垮了他。

「就是從巴西回來開始的。之後日本對新加坡時我又坐了冷板凳，回程在旅遊巴上我致電體能教練，讓他給我安排第二天早上訓練。我想從訓練找回自信，另一方面又覺得練習已經不快樂，沒有意義，好像一切都是錯的。身體也有了反應，躺在床上兩三天起不到身。」權田憶述。

權田修一（中）在今屆兩戰均正選上陣。（Getty Images）

患病退隊 本田圭佑成生涯關鍵

當時FC東京安排他做身體檢查，貧血、體能恢復慢、失眠，後來球會對外公布權田患上「過度訓練症候群」，將休養一段時間，並退出了東亞盃日本隊大軍。

他說：「別說踢球，什麼都做不了，睡不着又卧床不起，我覺得生涯結束了，甚至問了經營燒肉店的朋友能不能請我。」不只是離開培訓他多年的FC東京，他也與合作多年的健身室解約，把自己封閉起來：「不想出門，連平時訓練路上的一切風景，我都一看就覺得難受。」後來，他毅然離開了FC東京。

本田圭佑（圖）是權田修一挽救生涯的重要角色。（Getty Images）

在黑暗中透出一點光的，是看到兩歲兒子的睡臉，以及獲得巴西世界盃戰友本田圭佑的鼓勵。連續兩天無法起床後，他看到睡在旁邊的兒子，「覺得好可愛，就在兒子醒來時，我跟他一起起床了。因為很想和兒子一起去公園，我終於鼓起勇氣踏出家門」。

在身心慢慢恢復之際，權田接到當時在AC米蘭效力的本田圭佑邀請。雖然知道權田的狀態，但本田裝作若無其事地說：「有事想借你的力量。」他讓權田加盟曾入主的奧地利球會SV Horn，為年輕選手傳授經驗。

權田認為需要改變環境來恢復身心，也一直想嘗試在歐洲踢球，這一趟旅程成了他的救贖。「去歐洲讓我看清了一點，為什麼夏利賀錫（Vahid Halilhodzic）沒有讓我在巴西上場，生病前我狀態焦躁不安，而且自負。日本為球員提供的環境太優越，到了奧地利丙級球隊，才讓我不那麼苛責自己和他人。」他感慨地說。

兒子是權田修一患病時的救贖。（Instagram）

外闖一季後，權田在2017年重返日職聯，加盟鳥栖砂岩，兩年後轉投葡甲Portimonense SC，2020年回流為清水心跳效力直到現在。

33歲的權田修一克服抑鬱症重新出發，是過去6屆出戰世界盃門將中，唯一一個相隔兩屆仍能再踏世盃大舞台的日本代表。且看權田跨越難關後的強大意志，能否助日本闖關締造新章。

權田修一克服抑鬱症二度征戰世界盃，成為新一代日本「守護神」。（Getty Images）

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