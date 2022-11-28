世界盃｜日本隊輸波木村拓哉怒打梳化 發文讚對手其實語帶雙關
撰文：高詩琦
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日本隊昨晚（27日）在世界盃E組第二戰敗予哥斯達黎加，出線形勢由大好變渺茫，球迷都非常失望，當中連日在Instagram發文打氣的一代男神木村拓哉，就擊出「憤怒之拳」。
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木村拓哉由日本首仗對德國開始，便在Instagram發文，而且風格相當統一，都是以電視為背景、做出手勢，例如對德國一戰，開賽前他做出一個手指交叉的動作（Fingerscrossed），以示祝福；賽後則舉起搖滾手勢，慶祝勝利。昨晚日本對哥斯達黎加前，木村再度分享了一張手指交叉的照片，希望再次帶來好運。
不過，日本在這場需要全取3分的賽事，最終卻輸0：1，在西班牙同日1：1賽和德國之下，令日本下仗要在西班牙身上至少搶得1分，才有機會出線，難度極高。
賽後，木村再次發文，今次他放上一張自己擊打梳化的照片，似乎相當不滿，被粉絲稱為「球迷的憤怒之拳」；他同時在帖文中寫道：「辛苦了！這就是沒有退路的球隊的潛力，那份對勝利的執着，很厲害。」
木村乍看似乎是在讚賞哥斯達黎加作為比賽中被看低一線的球隊，在沒有任何退路下發揮出潛力，最終擊敗日本，但也有粉絲認為他語帶雙關，其實同時在鼓勵日本隊，下仗對西班牙在沒有退路之下，也要好好發揮出潛力、爭取出線，並稱讚木村說得好。
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