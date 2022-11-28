世界盃｜本田圭佑巧妙評述日本隊　列心目中正選名單有三笘薰

日本球星本田圭佑以往激進發言不時引來批評，不過他在今屆世界盃擔任「Abema」頻道的評述員，在兩場日本隊比賽中的獨特角度、戰術分析，獲網民大讚既有趣又有見地，更屢次在雙方教練換人前已「神預測」調配，令「#本田解說」成為日本熱門關鍵字。



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以評述員身分參與卡塔爾世界盃的本田圭佑，在日本敗予哥斯達黎加一戰中續為「Abema」講波，其熱血、興奮又有趣的發言，大受好評。

平日冷酷有型的本田，擔任評述員時卻扭轉外界對其印象，在日本隊獲進攻機會時大叫「Yes！Yes！Come On！」，對哥國的緊逼防守又直指「9號（對手）的壓迫好煩」，令球迷對其情緒流露大感新鮮和有趣，加上不會刻意拋出足球用語，好似同朋友一齊睇波般親切。

本田圭佑遠征卡塔爾在當地採訪並擔任評述員。（Getty Images）

除了以「球迷視角」親民發言，本田也會以專業角度解析，尤其他對球賽的獨特角度和戰術分析亦獲讚譽。昨晚日本對哥國一仗，哥國後衛法蘭斯高卡禾對被吹犯規顯得非常驚訝，瞪大雙眼再雙手掩面，本田直說：「嗱，你睇吓呢條友個樣，條友好驚訝咁，好似講緊冇理由Foul。」球迷在twitter留言笑指他連對手表情也作解說。

球迷在twitter留言笑指本田圭佑連對手表情都解說很有趣。（twitter截圖）

除了講波風格新奇有趣，他在不熟絡的球員名字前加上「San」（さん，禮貌稱呼），獲球迷大讚有禮貌和尊重球員，網民亦對其戰術見解亦感佩服。

在日本熱血反勝德國一役，他在森保一於下半場換人前數分鐘，已說出「應換人加強攻力」、「這樣踢比較好」等意見，未幾森保一真的作調動，令球迷大讚其「預言」有見地。而昨晚對哥國一仗，球迷指本田在開賽初段提出，日本要留意對方角球攻勢，以免犯錯，實際上日本在下半場的失球亦是因為最基本的解圍失誤。

球迷提出森保一換人與本田圭佑見解相同。（twitter截圖）

本田也不留情面直斥長友佑都的某一球傳球「太Hea」，亦半場休息時提出：「我是哥斯達黎加主帥的話會積極進攻，7號（安東尼干卓拉斯）完全不行，需要會更常走入禁區的選手。」說罷，對隊在下半場20分鐘換出了安東尼干卓拉斯。

本田自2018年擔任柬埔寨男足領隊（GM），日本網民大讚他的「戰術眼」、還表示想在世界盃看到他率領的日本隊，「想本田做監督（主帥）」、「完全是教練的材料」、「本田任教的話會很有趣」。而他本人在出演節目時亦隔空回應：「變得想以指導者身分參與世界盃，日本監督？可以呀，總有一天會做到的。」

在日本擔任主教練，需要考取日本足球協會（JFA）公認的S級教練牌，未有牌照的本田也曾在twitter上發言指「即使沒有牌照誰都應有資格做主帥」，獲不少網民贊同。

本田與前日本代表內田篤人換個身分參與世界盃。（Instagram）

本田雖然未有合資格牌照，但仍獲不少球迷支持，昨晚在日本吞敗、森保一排陣受質疑下，本田再於深夜在社交媒體發表「正選願望」，列出心目中日本下場對西班牙的「3-4-3」理想陣容，當中以未獲森保重用的三笘薰、淺野拓磨，以及久保建英作攻擊主力，中場有長友佑都、守田英正、遠藤航及伊東純也，富安健洋、吉田麻也和板倉滉組成三後衛，門將續由權田修一擔當。該陣容在發文一小時內已獲過二萬Like。

而對於日本昨晚輸波，球迷陷入負面情緒，續為日本打氣的本田不諱言：「原本大家就不看好日本能在分組賽出線，這只是我們自己擅自抱有期望，又擅自失望而已。」

本田圭佑發表日本對西班牙「願望正選」，連換人人選和時間都考慮埋。（twitter截圖）

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