F1．巴西站｜韋斯達賓寸步不讓惹紅牛內訌　佩雷斯：睇清佢係咩人

F1車手及車隊總冠軍早已塵埃落定，以為精彩不再，豈料巴西站竟然還有「花生」，更是來自兩名紅牛車手。力爭總亞軍的佩雷斯，今站要求隊友讓位，但韋斯達賓無意協助外，更向車隊強調「總之我就唔會讓」，似乎合力奪冠的背後，暗藏裂痕。



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韋斯達賓與紅牛車隊早已奠定世界冠軍，最後兩站成為例行公事，但要贏就要贏到盡，紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）與法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）爭奪總亞軍。

即使陸克萊曾經失控撞牆，但他依然能夠收復失地，最終以第4名衝線。另一邊廂的佩雷斯，中段起使用較硬的中性輪胎，被多名車手從後趕上，連早前因與咸美頓有碰撞的隊友韋斯達賓，也可順利爬頭，最後只能以第7名衝線，與陸克萊同得290分。

陸克萊初段炒車，其後仍以第4名衝線。（Twitter截圖）

「講過唔好問，仲問？」

世界冠軍已定，站在車隊立場，當然要幫佩雷斯爭奪總亞軍，紅牛大可以出動「Team Order」（車隊指示）要求韋斯達賓讓路。事實上，紅牛要做的已經做盡，車隊在最後一圈要求「韋少」讓隊友過頭，卻換來狠狠的一句，「我上次同你講過，叫咗你哋唔好再問（要求讓路），OKAY？清楚未？我有我嘅原因，我只係堅持。」

講就講過，韋斯達賓不聽命也「無佢符」，車隊可以做的不多。衝線後，紅牛話事人漢拿（Christian Horner）特意透過無線電向佩雷斯「耍冧」，這名墨西哥「溫柔哥」的回應似乎有骨，「咁就睇到佢（韋斯達賓）係咩人！」（It shows who he really is.），隔着螢幕都感受到二人之間的火藥味。

兩名當事人賽後當然被問及「讓位事件」，韋斯達賓沒有特別解釋，再度強調「我有我原因」，表示二人為此討論，似乎已經解開了心結，並示意不介意在煞科戰幫隊友，「當在阿布扎比時，若果他（佩雷斯）需要分數，我就會協助他。」

韋斯達賓企硬唔讓。（Getty Images）

有事鍾無艷 佩雷斯心淡

當佩雷斯加盟紅牛後，一直充當「最佳二佬」的角色，每當「大佬」有需要時，他也義不容辭出手幫忙，無論是頂住對手﹑或是搶分，佩雷斯絕對是恰如其分，在他的幫助下，韋斯達賓爭標路上減少不少阻礙。

如今換轉是佩雷斯有需要，韋斯達賓一句「唔幫」回絕，佩雷斯賽後難免無癮及心淡，「其實都無咩好講，你要問佢（韋斯達賓）先知點解。當我之前幫佢咁多，而家竟然咁對我，老實講，我好意外都好失望。」

佩雷斯在韋斯達賓爭標路上出力不少，如今換轉卻得不到幫助。（Getty Images）

紅牛雙雄結下樑子或因一次炒車

究竟韋斯達賓與佩雷斯之間，到底發生過什麼事，令到「韋少」如此耿耿於懷？或許與今年5月的摩納哥站有關。

在排位賽最後一節，佩雷斯最後一圈搏得太盡，並在入隧道前失控，尾隨的辛斯收掣不及，結果該節以紅旗收場，佩雷斯以第3位起步，「韋少」則緊隨其後，而佩雷斯在正賽更順利奪冠，韋斯達賓則摘季。

若韋斯達賓視佩雷斯在摩納哥是有心炒車的話，如今不讓路就明顯是報復行為。不過，是否真正報復就只得韋斯達賓本人知道。

摩納哥站｜陸克萊紅旗下奪頭位 佩雷斯搏太盡炒車累街坊

佩雷斯炒車，導致辛斯未能完成最後一圈。（Twitter截圖）

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