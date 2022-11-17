F1｜最強替工終坐正　侯根保來季投哈斯　與麥奴臣死敵變隊友

「車神之子」米克舒密加慘吃無情雞，哈斯車隊今日（17日）隨即宣布，由德國老將侯根保取代其位置，相隔3年再獲F1一席位。

自2017年的匈牙利站起，侯根保與麥奴臣就有着不一樣的關係，兩人來季將一同為哈斯打江山，相信不少車迷已經期待下季二人擦出什麼火花。



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侯根保近年成為「最強替工」，3年來5度以替工身份頂上，如今終於坐正。（資料圖片／Getty Images）

侯根保養兵3年敗部復活

當哈斯車隊今日宣布與米克舒密加來季結束合作關係後，不久後即公布侯根保（Nico Hulkenburg）加盟的消息，這名35歲的德國車手事隔3年再度取得F1席位。

侯根保立即在社交網站報喜，稱下季加盟哈斯是一件喜事，感覺自己從沒有離開過F1。侯根保所言非虛，即使他過去3年沒有位置，但他曾以「替工」身份出戰5個分站，2020年代表RacingPoint出戰，今年初亦曾頂替感染新冠肺炎的華迪爾，坐上Aston Martin戰車，成為近年「替工」的佼佼者。

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侯根保近3年也是擔任後備車手，彷彿沒有離開過F1，如今再獲席位，就像「敗部復活」。侯根保的回歸，哈斯領隊史迪拿（Guenther Steiner）坦言因為他的經驗，深信他與麥奴臣兩名有經驗的車手合作下，將會為哈斯帶來成功。

侯根保敗部復活，再度奪得F1席位。（資料圖片／Getty Images）

F1版「無敵鴛鴦鏟」

哈斯車隊由兩年前的新人組合，來季變成兩名「3字頭」老將車手拍檔，相信戰力有增無減。不過麥奴臣與侯根保這對組合，已令不少車迷十分期待，畢竟二人昔日交流「往績」，曾擦出激烈火花。

時間回到2017年的匈牙利站，當年分別效力哈斯及雷諾的兩人，在場上各不相讓，當時麥奴臣步步進逼，並將侯根保推出賽道外。侯根保沒有就此罷休，賽後當麥奴臣受訪時施以「偷襲」，拍一拍對方肩膀並直豎姆指，稱對方是「最無體育精神的車手」（The most unsporting driver on the grid）。

侯根保與麥奴臣在2017年匈牙利站的激烈交流，令不少車迷期待二人來季在哈斯有什麼火花。（影片截圖）

麥奴臣不甘示弱，以一句粗口還擊，兩人的交流猶如當年《都市閒情》的李錦聯及安德尊在節目中般激烈，F1兼粗口版「無敵鴛鴦鏟」來季或許會在哈斯上演。

兩人當年有「牙齒印」，哈斯領隊史迪拿顯然不太擔心，透露麥奴臣早已知道侯根保即將加盟，笑指二人應該已冰釋前嫌，「我覺得他們相處沒有問題，他們甚至有機會一起放假，因為他們的小孩是相同年紀。」

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