F1｜最強替工終坐正　侯根保來季投哈斯　與麥奴臣死敵變隊友

「車神之子」米克舒密加慘吃無情雞,哈斯車隊今日(17日)隨即宣布,由德國老將侯根保取代其位置,相隔3年再獲F1一席位。

自2017年的匈牙利站起,侯根保與麥奴臣就有着不一樣的關係,兩人來季將一同為哈斯打江山,相信不少車迷已經期待下季二人擦出什麼火花。



侯根保近年成為「最強替工」,3年來5度以替工身份頂上,如今終於坐正。(資料圖片/Getty Images)

侯根保養兵3年敗部復活

當哈斯車隊今日宣布與米克舒密加來季結束合作關係後,不久後即公布侯根保(Nico Hulkenburg)加盟的消息,這名35歲的德國車手事隔3年再度取得F1席位。

侯根保立即在社交網站報喜,稱下季加盟哈斯是一件喜事,感覺自己從沒有離開過F1。侯根保所言非虛,即使他過去3年沒有位置,但他曾以「替工」身份出戰5個分站,2020年代表RacingPoint出戰,今年初亦曾頂替感染新冠肺炎的華迪爾,坐上Aston Martin戰車,成為近年「替工」的佼佼者。

侯根保近3年也是擔任後備車手,彷彿沒有離開過F1,如今再獲席位,就像「敗部復活」。侯根保的回歸,哈斯領隊史迪拿(Guenther Steiner)坦言因為他的經驗,深信他與麥奴臣兩名有經驗的車手合作下,將會為哈斯帶來成功。

侯根保敗部復活,再度奪得F1席位。(資料圖片/Getty Images)

F1版「無敵鴛鴦鏟」

哈斯車隊由兩年前的新人組合,來季變成兩名「3字頭」老將車手拍檔,相信戰力有增無減。不過麥奴臣與侯根保這對組合,已令不少車迷十分期待,畢竟二人昔日交流「往績」,曾擦出激烈火花。

時間回到2017年的匈牙利站,當年分別效力哈斯及雷諾的兩人,在場上各不相讓,當時麥奴臣步步進逼,並將侯根保推出賽道外。侯根保沒有就此罷休,賽後當麥奴臣受訪時施以「偷襲」,拍一拍對方肩膀並直豎姆指,稱對方是「最無體育精神的車手」(The most unsporting driver on the grid)。

侯根保與麥奴臣在2017年匈牙利站的激烈交流,令不少車迷期待二人來季在哈斯有什麼火花。(影片截圖)

麥奴臣不甘示弱,以一句粗口還擊,兩人的交流猶如當年《都市閒情》的李錦聯及安德尊在節目中般激烈,F1兼粗口版「無敵鴛鴦鏟」來季或許會在哈斯上演。

兩人當年有「牙齒印」,哈斯領隊史迪拿顯然不太擔心,透露麥奴臣早已知道侯根保即將加盟,笑指二人應該已冰釋前嫌,「我覺得他們相處沒有問題,他們甚至有機會一起放假,因為他們的小孩是相同年紀。」

