F1．阿布扎比站｜陸克萊戰術制勝奪總亞軍　華迪爾取分完美落幕

撰文：趙子晉
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F1（一級方程式）本年度煞科戰阿布扎比站，即使車手及車隊總冠軍已經塵埃落定，佩雷斯與陸克萊爭奪全年總亞軍，同樣是4屆世界冠軍華迪爾的最後一戰。

F1本年度煞科戰阿布扎比站，韋斯達賓與紅牛提早封王，最後一戰難免變成例行公事，難怪全體車手與即將退役的華迪爾（Sebastian Vettel）餞行。離別在即，不少車手與華迪爾交換頭盔，這名德國老將同時舉辦告別跑，邀請一眾F1的工作人員參與。一眾車手開賽前「影班相」，華迪爾壓軸出場，車手們齊齊鼓掌致意。

阿布扎比站｜華迪爾獲全體車手歡送　咸美頓自掏腰包精心策劃

一眾車手在煞科戰影全家福。（美聯社）
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生涯第299場出戰的華迪爾，駕駛Aston Martin的AMR22戰車，這名4屆世界冠軍殺入第三節排位，並以第9位起步。華迪爾選擇「一停」戰術，即使他曾經較其他戰車慢3秒，他依然留在賽場，難免有牢騷：「咁樣最差，我哋被所有車過晒，下個邊個過我？咩都做唔到。」

華迪爾換胎後返回第16位，其後曾經返回第10位，可惜隊友史杜爾超越，由有分變無分，「四屆」再向車隊施壓，「戰術可以有幾錯？」華迪爾一直留在無分的第11位，幸好咸美頓末段因為戰車液壓系統有問題，被迫返回車房退賽，結果華迪爾得益，順利躋身前十，取得最後1分，生涯煞科戰有分落袋。

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今站另一焦點就是陸克萊（Charles Leclerc）與佩雷斯（Sergio Perez）的總亞軍之爭，兩人今站前同得290分，換言之今站誰得先過終點，就會取得總亞軍的席位。

車隊戰術成為阿布扎比站的最大懸念，各支車隊在「一停」或「二停」之間抉擇。紅牛的佩雷斯第16圈率先換胎，「陸仔」則在第22圈進行維修站，「墨西哥溫柔哥」34圈再停，法拉利告訴陸克萊使用不同策略，決定只停一次。

佩雷斯返回賽道時在第6位，卻被華迪爾與咸美頓阻礙，損失不少時間。佩雷斯末段力追，最後6圈收窄至5.4秒，「溫柔哥」每圈追近1秒，可惜難越雷池半步，最終只能屈居季軍，陸克萊第2衝線，總亞軍之位落在這名摩納哥車手手上。

韋斯達賓由頭帶到尾，今季贏得第15個分站冠軍，為今季完美落幕。

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