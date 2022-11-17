F1｜米克舒密加來季無得留低　不獲哈斯續約　炒車鏡頭變「亮點」

米克舒密加挾「車神之子」之名，加盟哈斯車隊首戰一級方程式（F1），可惜兩季以來，為人印象最深刻的，反而是他的炒車鏡頭，戰車不時被炒至「甩頭甩髻」。

即使挾父親之名，米克依然難逃一劫，哈斯車隊今日（17日）宣布，與「車神之子」來季結束賓主關係，德國老將侯根保成功「敗部復活」，成為取代米克舒密加的人選。



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「車神之子」米克舒密加（Mick Schumacher）上年「升呢」加盟哈斯車隊，與馬薩賓（Nikita Mazepin）以新人組合並肩作戰，最終全季「捧蛋」而回。今季哈斯戰車有起色，米克亦在今季取得生涯首分。

米克接連在英國及奧地利站殺入前十，但他全季的退賽次數，比得分的分站還要多。「車神之子」的表現備受批評，今夏已有傳聞指他來季位置不保。哈斯車隊遲遲未公布下季的車手組合，直至煞科戰前夕終於揭盅。

哈斯車隊今日發聲明，公布與米克舒麥加的合作關係將在今季後結束，今周末變成哈斯告別戰，車隊領隊史迪拿（Guenther Steiner）當然感謝米克兩年來的貢獻。當米克得知被裁消息後，心情差在所難免，他透過社交網站發文，以黑底白字表達感受，直言對不獲續約十分失望，同時令他知道自己有多愛賽車。舒密加深信自己在F1值得一席位，如今只做一件事，就是盡全力重返F1。

米克舒密加（資料圖片／Getty Images）

恐怖炒車誤變「生涯亮點」 維修費嚇親人

米克舒密加近兩年在F1的生涯，亮點不多，唯一的記憶點卻是恐怖炒車，單數今季，已有兩次。沙特阿拉伯站，米克以時速超過270公里撞牆，戰車損毀十分嚴重，直播一度近10分鐘未有拍攝米克的戰車，避免出現車手戰死沙場或重傷的敏感畫面。幸好車隊之後確認他是清醒的，再親自步出戰車，眾人才鬆一口氣。

沙特站｜舒密加嚴重意外退賽 超高速撞石屎牆戰車全毀｜有片

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另一次則在摩納哥站，米克在乾濕不定的賽道，失控狂撼防撞欄，戰車更炒至斷開兩截，場面恐怖，幸好米克立即爬出車外，沒有大礙，自己步向車房，再度逃出鬼門關。

摩納哥站︱車神之子恐怖意外戰車斷開兩截 佩雷斯瘋狂戰封王

據外媒報道，單計上季，米克戰車的維修費高達超過400萬歐元，冠絕F1，加上今季兩次大炒車，米克涉及的維修費有增無減，史迪拿在沙特站後曾抱怨，又要再花100萬美元修理戰車。若果米克是在大車隊，或者有成績支持的話，勉強也可撐得住，但他卻是在中型班哈斯，單單在維修費上斥逾500萬美元已是一大問題。

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換拍檔戰績被比下去 來季留F1渺茫

舒密加今季拍檔由馬薩賓換上有經驗的麥奴臣（Kevin Magnussen），這名丹麥車手在地標戰以第5名衝線，令人驚喜。哈斯的戰力提升不少，麥奴臣至今6度打入前十，這個成績足以把米克比下去。

最近的巴西站就是最佳例子，麥奴臣靠天時地利人和，排位賽取得職業生涯首個頭位，米克只排在第20位。

麥奴臣加盟哈斯車隊後，戰績比舒密加好，早前巴西站更取得頭位。（資料圖片／Getty Images）

米克舒密加來季留在F1的機會渺茫，事關20個車手席位接近完全敲定，只餘下威廉士一席，如今只能寄望現時F2總成績排第3位的沙根特（Logan Sargeant）失準，跌至第6位，從而無法取得超級執照（Super License），米克才有望頂上。

天無絕人之路，米克舒密加仍有望繼續F1生涯，只是路途會較轉折。平治車隊的後備車手迪菲斯（Nyck de Vries）及雲當（Stoffel Vandoorne）分別有新去向，加上父親舒密加與平治的關係，米克有望加盟這支世界冠軍車隊，擔任後備車手，靜候機會。

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