F1．阿布札比站｜華迪爾獲全體車手歡送　咸美頓自掏腰包精心策劃

F1（一級方程式）今周舉行煞科戰阿布札比站，在各個獎項都早已落實之下，焦點轉移到將在煞科日（20日）獻出最後一戰的四屆冠軍華迪爾（Sebastian Vettel）身上。

一張照片，所有車手都放下場內的競爭，為華迪爾齊聚，傳媒透露這是咸美頓（Lewis Hamilton）的主意，大合照更讓車迷發現一個窩心小細節。



一眾F1車手周四晚一同上傳極為罕有的「齊人」大合照，20名2022年正選車手齊齊聚餐，無非是為了送別華迪爾。BBC記者Andrew Benson透露，這場季尾聚會是由咸美頓提出的，飯局氣氛極佳，而這位七屆世界冠軍亦自掏腰包付了這頓飯的帳單。

這張2022年F1車手大合照，為球迷津津樂道，亦有眼利車迷發現他們手中拿着的黑色物件，似乎是華迪爾的手寫信。（Twitter）

咸美頓其後在IG發文分享了與華迪爾及其他車手的合照，寫道：「我們一起走過了作為車手的這段悠悠長途，過程中也變得成熟了。賽道上無論發生過什麼事，我們每日都有所成長、變成更好的人。我們聚首一堂，為人生、也為Seb（華迪爾）的精彩F1生涯而慶祝，這是永誌難忘的一晚。」

傳媒指，是咸美頓（右）策劃了這頓為華迪爾（左）而設的送別晚宴。（Instagram@lewishamilton）

有車迷發現，在大合照中，每位車手都手持一個黑色長方形物件，似乎是信封或卡片，車迷紛紛猜測華迪爾為每位車手都寫了親筆信，畢竟他有親手寫信的習慣——紅牛車隊領隊漢拿透露華迪爾在加入紅牛青訓前，也是寄來手寫信希望紅牛能贊助自己，最終獲錄用；2018年他也向當時病重、現已故的F1傳奇盧達（Nicky Lauda）寫信，多年來也曾為不同後輩車手寫信。

Sebastian Vettel’s “The Final Lap” helmet for his last Formula 1 race.



Thank you to all the fans !



Reply with a picture if you have found yourself on the helmet. More pics will follow in this thread.#AbuDhabiGP #SV5 #Vettel 🪡1 pic.twitter.com/AOkhVcpcsY — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) November 18, 2022

現年35歲的華迪爾，由2007年開始正式出戰F1，在沙巴車隊以後備身份初試啼聲，到2008年在紅牛二隊（Toro Rosso，現稱艾法托利）神奇奪得分站冠軍，然後2010年至2013年間為紅牛車隊連奪4屆車手總冠軍，到之後在法拉利失意，至今年在阿士東馬田宣布年底告別。華迪爾至今仍保持最年輕F1世界冠軍的紀錄，但已由年少氣盛的新星，到近年展現成熟領袖風範及處處為各種議題發聲，深得同業及車迷尊重。

除了華迪爾之外，這頓晚宴其實亦歡送其他2023年未有席位的車手，包括不獲哈斯車隊續用的米克舒密加和離開威廉士的拉迪菲，至於遭麥拿侖早一年解約的列卡度，則已獲紅牛車隊顧問馬高確認，將會以「第三車手」的身份回歸母會。