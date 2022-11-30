世界盃2022｜卡塔爾決賽周「捧蛋」出局　一紀錄勢成最弱主辦國

今屆世界盃東道主卡塔爾的旅程，當他們兩球不敵荷蘭後，以「三零部隊」的姿態結束，同時創下另一個尷尬紀錄。



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篤定出局的卡塔爾，世界盃最後一輪分組賽鬥荷蘭已成例成公事，結果由加普及法蘭基迪莊上、下半場各建一功，兩球淨負荷蘭。

荷蘭兩球輕勝卡塔爾首名晉級 迪莊、加普各建一功

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埋單計數，卡塔爾首度在世界盃決賽周亮相，吞下3場敗仗外，3場僅攻入1球、失7球，得失球差為-6球，成為史上首個主辦國以「三零部隊」姿態出局，繼首支主辦國在揭幕戰落敗後再添一項尷尬紀錄。

卡塔爾的「紀錄」不只一個，卡軍今屆7個失球，冠絕所有東道主，成為最多失球的主辦國；自2010年的南非後，再有主辦國無緣淘汰賽。

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21次攻門、6次命中目標、1個入球，這不是單場的數據，而是卡塔爾3仗累積的攻門數字，或許證明了卡軍與世界盃列強的差距。

縱然慘遭橫掃出局，卡塔爾主帥費歷斯山齊士（Felix Sanchez）依然維護麾下，「我們賽前已有預計過不同結果，這（全輸）也是有可能，我們的目標是表現球隊的競爭力，而我們做到了，只是在揭幕戰對厄瓜多爾未能好好發揮，另外兩場也有不錯表現。」

卡塔爾「捧蛋」出局，當山齊士被問及前途時，他坦言一切決定權也在卡塔爾手上。

卡塔爾主帥山齊士坦言球隊本身以展示競爭力為目標。（Getty Images）

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