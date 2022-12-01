世界盃2022｜摩洛哥挫加拿大首名晉級　事隔36年再闖16強

摩洛哥以黑馬姿態，力壓克羅地亞及比利時，以F組首名晉級世界盃16強。

在世界盃F組最後一輪，摩洛哥以2：1擊敗加拿大，3戰2勝1和，創參加世界盃以來的最佳分組賽成績，以7分排榜首，與5分的克羅地亞攜手晉級。



摩洛哥賽前以4分排小組次席，最後一輪面對篤定出局的加拿大。這支北非勁旅4分鐘就把握加拿大門將波贊的犯錯開紀錄。當時加拿大中堅域多利亞回傳予波贊，傳球不夠力，「到喉唔到肺」，波贊要衝出禁區外接應。雖然波贊快摩洛哥前鋒安尼斯利一步踢走皮球，但他並沒有大腳解圍，而是一腳地波送給薛耶治。結果，薛耶治第一時間笠射空門，為摩洛哥先開紀錄，領先1：0。

波贊傳球犯錯，令薛耶治有機會射空門。（Getty Images）

薛耶治為摩洛哥先開紀錄。（Getty Images）

加拿大並非沒有還擊之力，他們在14分鐘有次黃金機會，拿連在右路高速突破，摩洛哥守將難阻。他的傳中亦彎得靚，直往遠柱的達莊保查蘭去，但達莊保查蘭來遲一步，未能接應射門，錯過了扳平的良機。

達莊保查蘭來遲一步，未能接應傳中射門。（Getty Images）

雖然加拿大前線有速度及力量，但後防充滿危機。在23分鐘，摩洛哥右閘夏基美後場長傳上去，前鋒安尼斯利以一敵二，跑贏加拿大一對中堅域多利亞及卡姆米拿，一控入禁區，勁射近柱入網，波贊落地不及，未能撲救。摩洛哥領先到2：0。

安尼斯利為摩洛哥拉開到兩球優勢。（Getty Images）

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25歲的安尼斯利成為摩洛哥史上首位可以在兩屆不同世界盃入波的球員，他在2018年世界盃對西班牙時都有入球。

摩洛哥今屆表現突出，首場分組賽先和克羅地亞，跟住再贏比利時2：0，連克兩支歐洲勁旅，而且保住不失球。他們的防守金身在今場對加拿大的40分鐘被打破，防對手容易，防自己人難！加拿大的艾迪古比左路突破，過了夏基美，以急勁地波傳中，摩洛哥中堅阿古特想伸腳解圍，但踢進了自己大門，由於距離太近，耶辛尼保奴也未能挽救，加拿大追成1：2。

耶辛尼保奴也未能挽救隊友阿古特的烏龍球。（Getty Images）

這是今屆世界盃的首個烏龍球，也是今屆賽事第100個入球。自主帥列格古（Walid Regragui）在8月底上任以來，這是摩洛哥的首個失球。

在上半場補時3分鐘，摩洛哥差點再拉開比數，他們一次右路罰球攻勢，斬入禁區，安尼斯利射入，但隊友阿古特身在越位位置，他身在門前，可能影響了門將波贊的視線，被視為參與進攻，所以入球無效，安尼斯利「食詐糊」。

安尼斯利慶祝梅開二度，慢住！有隊友越位在先，入球無效。（Getty Images）

安尼斯利入球被判無效，就是因為阿古特越位。（Getty Images）

半場完結，摩洛哥領先加拿大2：1。雖然兩隊上半場控球五五之比，但摩洛哥7次埋門2次中目標，而加拿大只有2次不中目標的攻門。

換邊後，加拿大加強攻力，希望搶得今屆第一分，但始終未能製造到一次中目標的埋門。最接近的一次在71分鐘，加拿大角球攻勢，39歲老將赫捷臣頭槌中楣底彈出，阿里斯達莊士東補中頂高，未能扳平。

【加拿大頭槌中楣，未能追平】

最終，摩洛哥保住2：1的勝局，在F組3戰2勝1和，以不敗姿態，7分首名晉級16強，將會遇上E組次名。同組另一場，克羅地亞賽和比利時0：0，「格仔軍團」以5分次名出線。

今屆是摩洛哥第6次參加世界盃決賽周，第2次躋身16強。他們上次入到淘汰賽已經是36年前的1986年墨西哥世界盃。他們在分組賽踢和英格蘭及波蘭，擊敗葡萄牙，以4分入16強，但不敵西德出局。

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摩納哥正選陣容（4-3-3）：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美、5阿古特、6路曼沙斯、3馬沙拉奧

中場：11沙比尼、4蘇夫恩岩拉伯特、8奧拿希

前鋒：7薛耶治、19安尼斯利、17保法爾



加拿大正選陣容（3-4-3）：

門將：18波贊

後衛：2阿里斯達莊士東、5域多利亞、4卡姆米拿

中場：11達莊保查蘭、14卡耶、21莊拿芬奧蘇里奧、3艾迪古比

前鋒：10凱列特、17拿連、19艾方素戴維斯



F組加拿大肯定出局，克羅地亞、比利時及摩洛哥均有出線機會，其中克羅地亞佔優。即按以下文章，了解F組出線形勢：

世界盃2022｜比時利克羅地亞摩洛哥爭晉級 F組出線可能性一覽

【摩洛哥近況】

摩洛哥今屆表現不俗，首仗面對克羅地亞力保不失，賽和0：0，第二場更以2：0擊敗「世二」比利時，踢出漂亮一仗。今晚面對已經出局的加拿大，即使輸波仍可視乎另一場克羅地亞對比利時的賽果，有望晉級16強，假若和波甚至贏波，當然穩奪16強一席。

摩洛哥英雄薛耶治。（Getty Images）

摩洛哥之前兩場表現：

【加拿大近況】

加拿大歷來第二次踢世界盃決賽周，雖然首仗以0：1負比利時，次仗以1：4負克羅地亞，但前鋒艾方素戴維斯開賽68秒就取得加拿大歷來首個世界盃入球，也是今屆開賽至今的最快入球。

艾方素戴維斯上仗取得加拿大歷來首個世盃入球。（Getty Images）

加拿大之前兩場表現：

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