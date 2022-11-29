世界盃︱葡萄牙核心成功轉移　般奴重生C朗回勇　烏拉圭令人失望

世界盃H組葡萄牙對烏拉圭的焦點大戰，葡軍在般奴費南迪斯梅開二度下淨勝2：0，這位在曼聯患得患失的中場球星，今屆賽事兩仗已累積2入球2助攻。與此同時，剛與曼聯「分手」的巨星C朗拿度亦回復勇態，決賽周前一度傳出二人或有心病，賽後二人深情擁抱，一笑泯恩仇。

葡萄牙兩代重心成功轉移，烏拉圭的表現卻令人大失所望，紐尼斯的迷失、卡雲尼、蘇亞雷斯、高甸嚴重老退，這支南美黑馬勁旅前景堪憂。



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C朗、般奴賽後深情擁抱，一笑泯恩仇。（Getty Images）

最強般奴終於回來了！

今屆世界盃決賽周前夕，C朗拿度接受名嘴摩根訪問大數曼聯不是，震撼全球。回到葡萄牙國家隊，遲到的般奴遇上剛變成「公司前同事」的C朗，打招呼時看似沒有太大熱情，被大造文章指疑似不滿對方，成為一時熱話，事後要由隊友澄清一番。

比賽展開後，葡萄牙有驚無險兩戰兩捷，般奴費南迪斯更踢出身價，首仗對加納兩度造就隊友，今仗對烏拉圭更兩度建功，獲選最佳球員。般奴在曼聯已沉寂好一般時間，踢來有點患得患失，加上C朗與曼聯不歡而散，一度令人擔憂二人在國家隊能否好好合作。兩戰下來，已證明只是大家過份憂慮。

28歲的般奴完全擔起隊中領袖角色，尤其葡萄牙陣中分工較曼聯清晰，有其他隊友分擔防守工作，讓般奴可以專心做好份內事。球迷期待已久，最強的般奴終於回來了！

葡萄牙星將般奴費南迪斯在今屆世界盃表現出色，對烏拉圭一仗當選最佳球員。（Getty Images）

C朗回勇+葡萄牙核心成功轉移

至於37歲的C朗，今季在英超大部分時間坐冷板，對葡萄牙而言可能反是好事。從世界盃兩場分組賽可見，C朗處於良好競技狀態，活動範圍較他在曼聯時更大，招牌跳頂騰空能力一如以往驚人。（對比同組韓國前鋒孫興慜令人失望的表現，感覺在英超、歐聯踢足真是很累。）

第五次參加世界盃，C朗已由昔日球隊絕對重心，稍為退居般奴之後。葡萄牙兩代核心完美交接，加上一班隊友簡斯路、魯賓戴亞斯、尼維斯、貝拿度施華等，恰如其份做好份內事，就算烏拉圭今仗回復水準，仍然難以匹敵。

葡萄牙依然強大。（Getty Images）

烏拉圭青黃不接 神鋒接班人未到位

葡萄牙踢出強隊表現，相對而言，4年前在俄羅斯世界盃16強踢葡軍出局的烏拉圭，實在讓人失望。兩大神鋒卡雲尼、蘇亞雷斯真的老了，特別是腰圓身厚的阿蘇。上仗對韓國正選上陣，想加速衝刺，跑也跑不動，起腳射門又無準，力不從心。今仗對葡萄牙，身型、體能Keep到的卡雲尼任正選，再沒有4年前個人梅開二度領軍擊退葡萄牙的戰神級演出。

接班的紐尼斯變「水貨哥」，未能複製在利物浦的入球效率，與陣中一班「企定來踢」的大哥更顯得格格不入，在場上表現急躁。無論上仗與蘇亞雷斯或今仗與卡雲尼，紐尼斯都未能跟他們擦出火花。效力皇馬的華維迪同樣在水準之下，唯一亮點只有助攻助守的熱刺中場賓坦古亞。

今屆世界盃幾乎肯定是烏拉圭三大長老蘇亞雷斯、卡雲尼、高甸的最後一屆，兩戰只得一分，加上如此表現，出線機會難被看好。只求尾場對加納背水一戰，他們能燦爛地在世界盃這大舞台華麗謝幕。

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