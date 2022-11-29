世界盃加納挫韓國職員趁孫興慜落淚自拍乞人憎　助教窩心舉動抵讚

撰文：隊長
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世界盃H組第二輪賽事加納以3：2擊敗韓國，賽後韓國球星孫興慜落敗後流下男兒淚，正當加納球員及教練團安慰孫興慜之時，竟然有一名加納職員執意拿出手機，要跟正在流淚的孫興慜自拍。
幸得加納助教佐治保定（George Boateng）解圍，推走該名職員，化解一度尷尬的情況。

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賽後孫興慜一時未能接受落敗事實。（Getty Images）

一度追平2：2的韓國，下半場被加納再入一球，落後下在比賽尾段全力進攻力爭入球。完場前球證判韓國得到角球，卻未等待韓國開角球便鳴笛完場，引發賽後韓國球員及教練保羅賓度（Paulo Bento）包圍球證投訴，認為應先讓韓國開出角球才鳴笛完場。教練保羅賓度更因投訴過激被罰紅牌。

韓國球星孫興慜一時不忿，倒地掩面落淚。不少加納球員及教練團成員見狀都加以安慰孫興慜，並扶起這位韓國球星。

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不少加納球員及教練團都有安慰孫興慜，包括圖中的蘭普堤（Tariq Lamptey）。（Getty Images）

正當加納助教佐治保定安慰孫興慜時，加納一名職員竟在此時走過來以手機與孫興慜自拍。

影片所見，當時孫興慜沒有理會對方，顯然不想在此時與他自拍。孫興慜別過面去，而佐治保定則拍拍該名職員，示意不要拍攝，讓孫興慜好好冷靜。隨後孫興慜往反方向走開，繼續沉澱思緒。

佐治保定這舉動值得一讚，而這名加納助教其實球員時代都大有名堂，曾經效力多支英超球會，包括高雲地利、阿士東維拉、米杜士堡，合共上陣超過350場，是米杜士堡當年奇蹟殺入2005-06球季歐協盃決賽的功臣之一。

然而佐治保定球員時代並非代表加納，而是代表荷蘭，他曾為荷蘭U21隊長，生涯為荷蘭大國腳上陣過4場比賽。

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佐治保定曾為荷蘭U21隊長。（Getty Images）
為英超球隊阿士東維拉效力的年月，為佐治保定球員生涯的高峰。（Getty Images）

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孫興慜在2022世界盃有沒有入球？

韓國分組賽兩戰過後，孫興慜未有入球。

韓國最後一場世界盃分組賽何時踢，對手是哪隊？

韓國今屆世界盃最後一場分組賽在2022年12月2日（周五）晚上11時上演，對手是C朗領軍的葡萄牙。

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