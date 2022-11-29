世界盃加納挫韓國職員趁孫興慜落淚自拍乞人憎 助教窩心舉動抵讚
世界盃H組第二輪賽事加納以3：2擊敗韓國，賽後韓國球星孫興慜落敗後流下男兒淚，正當加納球員及教練團安慰孫興慜之時，竟然有一名加納職員執意拿出手機，要跟正在流淚的孫興慜自拍。
幸得加納助教佐治保定（George Boateng）解圍，推走該名職員，化解一度尷尬的情況。
《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加
一度追平2：2的韓國，下半場被加納再入一球，落後下在比賽尾段全力進攻力爭入球。完場前球證判韓國得到角球，卻未等待韓國開角球便鳴笛完場，引發賽後韓國球員及教練保羅賓度（Paulo Bento）包圍球證投訴，認為應先讓韓國開出角球才鳴笛完場。教練保羅賓度更因投訴過激被罰紅牌。
韓國球星孫興慜一時不忿，倒地掩面落淚。不少加納球員及教練團成員見狀都加以安慰孫興慜，並扶起這位韓國球星。
正當加納助教佐治保定安慰孫興慜時，加納一名職員竟在此時走過來以手機與孫興慜自拍。
影片所見，當時孫興慜沒有理會對方，顯然不想在此時與他自拍。孫興慜別過面去，而佐治保定則拍拍該名職員，示意不要拍攝，讓孫興慜好好冷靜。隨後孫興慜往反方向走開，繼續沉澱思緒。
佐治保定這舉動值得一讚，而這名加納助教其實球員時代都大有名堂，曾經效力多支英超球會，包括高雲地利、阿士東維拉、米杜士堡，合共上陣超過350場，是米杜士堡當年奇蹟殺入2005-06球季歐協盃決賽的功臣之一。
然而佐治保定球員時代並非代表加納，而是代表荷蘭，他曾為荷蘭U21隊長，生涯為荷蘭大國腳上陣過4場比賽。
其他有用連結：
世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
孫興慜在2022世界盃有沒有入球？
韓國分組賽兩戰過後，孫興慜未有入球。
韓國最後一場世界盃分組賽何時踢，對手是哪隊？
韓國今屆世界盃最後一場分組賽在2022年12月2日（周五）晚上11時上演，對手是C朗領軍的葡萄牙。