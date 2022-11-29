韓國加納踢出世界盃真義　難求極致好技術　但求拼勁與血性

世界盃H組第二輪賽事，韓國對加納，兩軍都不是技術最好的球隊，但比賽極度緊湊，世界盃官方Twitter一言蔽之：「足球（Football）」，簡單一隻字，引來逾4萬5千個讚好。

世界盃，是披着國家戰衣的英雄地，對賽雙方懷着最原始的戰鬥之心，不就是球迷最想看到的嗎？



韓國對加納一戰以3分為目標，一開賽已非常進取，但「五金」防線不濟，遭對手僅有的反擊和死球上半場連入兩球，加納立刻信心大增，採取主動，雙方不斷「搏槌」。

下半場，韓國換入李康仁，活力更強，他與孫興慜交換位置，釋放了金珍洙，造就了前鋒曹圭成連續頂入兩球追平；但加納未幾又一次攻勢再取得領先，3個中目標射門全部入網。

世界盃，是為榮辱而戰、毫無保留的舞台。（Getty Images）

形勢惡劣、帶傷的孫興慜難有作為，但韓國全軍始終不放棄，中場核心黃仁範撞得頭破血流，包紮得怪模怪樣還是立刻回到場內繼續踢，很快繃帶鬆掉脫落，他始終繼續拚命奔跑，跑了並列全場最高的11.9公里。

黃仁範比賽期間頭部血流如注，快快包紮便又投入比賽。（Getty Images）

曹成圭的帥氣不僅在於他的臉，是他在禁區內面對高大的加納後衛毫無懼色，更是字面意義上的搏鬥到底，出現亞洲中鋒獨力將3名非洲後衛和門將轟開的奇景，他的跑動距離也達到11公里，衝刺共66次，列全場第二（第一是金紋奐的70次）。

加納全軍退守，被高空轟炸得喘不過氣，面對韓國全場傳中46次、21次射門（最後15分鐘更是瘋狂射門9次，補時階段再有3次攻門），球迷同樣看得喘不過氣。

亞洲球員一向被認為身體質素不及非洲球員，但曹奎成獨力撞開對手3名球員，堪稱奇景。（Getty Images）

加納苦苦守住領先優勢，或將金珍洙的射門從白界線前拯救出來，或是以肉身抵住對手勁射，雖然大部份時間被壓制在自己禁區，艾度沙美特的走動距離也達到跟黃仁範一樣的11.9公里，門將亞提斯基表現更是出色，救出了對手近7成射門。最終加納捱完全場，守住3：2勝果，出線形勢佔優。

加納全力抵擋韓國攻勢、又能把握僅有機會，終於嘗得勝果。（Getty Images）

這場比賽好看，不僅在於雙方入球多，更因為兩隊都踢出那種背負國家與個人榮辱、90分鐘內決不放棄的血性，同時與看台上親身打氣的國民同喜同悲，加納的球迷歡快地跳舞高歌，韓國大叔則與場內的孫興慜一樣，哭了。

最原始的拼勁和情緒，這不就是「世界盃」、是「Football」的真義嗎？

能掀動全球球迷情緒、扣人心弦，便是世界盃的真義。（Getty Images）

不免聯想起日本隊，「藍武士」首仗對德國，末段鬥志十足，反勝2：1成為一時佳話，也成為一場經典世界盃賽事，哪料來到第二輪面對較弱的哥斯達黎加，日本隊全場只得10次傳中，傳中最多的，正是62分鐘才後備入替的三笘薰（2次），可見日本該仗有多「積極」；81分鐘失波之後，日本竟然只曾在87分鐘起腳兩次，當中一次中目標。

第一場那種鬥志和決心消失了，是因為監督森保一輪換的決定令球員無所適從？還是沒想過會落後？哪種原因也好，看着日本隊一直輸着，而且時間無多之下，竟然還在好整以暇地於後場搓傳，完全感受不到急進，好像電視機前的球迷比他們更心急。

日本隊對哥斯達黎加的表現令人失望，尾輪對西班牙，又能否及時重現鬥志？（Getty Images）

看着這一幕，難免有點失望；昨晚看到韓國隊的鬥志之時，也不免在內心做個對比——也許是因為日本隊沒有像曹圭成那樣的中鋒，也許是因為能帶來改變的球員遲遲才落場，也許，是覺得沒辦法像對德國般追回比數……種種原因，構成了不好看的一幕。

對球迷來說，世界盃比賽誰勝誰負，是韓國日本還是巴西阿根廷，有點是不關己——畢竟世界盃決賽周本來就沒有香港隊。但吃足球的花生、吃世界盃的花生，就是希望消費他國球員為國而戰的那份熱血吧？期望日本對西班牙一仗，即使對手明言會擊敗自己，還是拿出最後的勇氣放手一搏，就算沒有成果，也總留下一場全力拼盡的史詩戰役。