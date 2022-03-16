足球熱話︱加納旁證「參與進攻」衝往禁區變觀眾　網民：不違球例

加納超級聯賽發生有趣畫面，一名執法旁證因在反擊中途突然跑到禁區邊，成為主角。
該場由Asante Kotoko對Bibiani Goal Stars的比賽，主隊最終大勝5：0，但第二個入球時卻發生小插曲，令入球片段在網上瘋傳。
入球片段的主角並非進攻球員，而是在邊線執法的旁證，這位裁判疑似太過投入，在主隊前鋒反擊推進時一直衝刺，卻沒發現自己已跑入場內、往禁區方向移動，十足十一位正參與進攻，想後上疊瓦助攻的主隊球員。
這位旁證也成為最近距離的觀眾，他在主隊球員傳球時，沒有跟守方第二名最後的球員站成一直線，而是超前甚遠，若有越位情況出現，他根本難以察覺。而他在主隊射入的一刻，更是站在禁區邊線上，情況十分離譜。
有關短片在Twitter上已有超過130萬人次觀看，有人笑言片段令加納成為自己最愛的國家，並打趣指如此令人發笑的情況，只會在非洲發生。
不過，也有球迷指出，球例列明若主球證跟球員距離太遠、未能看清比賽情況，旁證有權走入場內幫忙；只是從片段所見，主球證很快就趕至皮球附近，惟旁證仍繼續往球場內跑。
旁證走入球場片段由6分09秒開始：
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