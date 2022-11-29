世界盃｜韓國烏拉圭怎樣才能出線?葡萄牙左右大局H組晉級形勢一覽

世界盃H組踢畢頭兩輪賽事後，葡萄牙順利以兩戰兩勝提早出線，加納擊敗韓國後手握3分排在次名，韓國和烏拉圭各有1分。到最後一輪，其實每隊都仍然「有價講」，但韓、烏的形勢就相當被動。



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（1）世界盃H組兩輪後形勢

第一位：葡萄牙（6分；得失球3；得球5球；失球2球）

第二位：加納（3分；得失球0；得球5球；失球5球）

第三位：韓國（1分；得失球-1；得球2球；失球3球）

第四位：烏拉圭（1分；得失球-2；得球0球；失球2球）



（2）世界盃H組過去兩輪比賽

烏拉圭 0：0 韓國

葡萄牙 3：2 加納

韓國 2：3 加納

葡萄牙 2：0 烏拉圭



（3）世界盃H組第三輪比賽

12月2日（五）晚上11時：【H組】加納對烏拉圭、韓國對葡萄牙

韓國不敵加納，令出線形勢變得非常惡劣。（Getty Images）

（4）韓國還有機會出線嗎？

有，但非常被動，可說是同組4隊中形勢最差。要出線，須有兩個先決條件：韓國必須擊敗葡萄牙，而加納對烏拉圭不勝。

1.若加納賽和烏拉圭：韓國以2球或以上差距擊敗葡萄牙；另一情況是韓國以一球差距擊敗葡萄牙，同時比加納多入4球，都可憑得失球差或總得球優勢壓過同獲4分的加納，次名出線。

2.若加納輸給烏拉圭：韓國須擊敗葡萄牙，便有可能在與烏拉圭同分之下，憑較佳得失球差或總得球出線；但若烏拉圭的贏波差距較韓國多兩球或以上，便會由烏拉圭出線。

烏拉圭兩場分組賽後一球未入 ，看似星光熠熠的鋒線卻毫無作用。（Getty Images）

（5）烏拉圭又要怎樣才能出線？

1.烏拉圭必須擊敗加納，葡萄牙對韓國不敗，烏拉圭便可獲4分，壓過3分的加納，次名出線。

2.若烏拉圭擊敗加納，同時葡萄牙輸波，則烏拉圭贏加納的差距，必須比韓國擊敗葡萄牙的球差多兩球或以上；或是烏拉圭以1球之差贏波，但比韓國對葡萄牙多入3球。如此，烏拉圭便可憑同樣的得失球差但較多總得球，擊敗同獲4分的韓國，次名出線。

（6）加納怎樣出線？

加納擊敗韓國，由出局邊緣變形勢大好，最後一輪若不輸給烏拉圭，便很大機會出線。除非同時韓國擊敗葡萄牙，且贏波差距達2球或以上；或只贏1球但入球比加納多4球。

葡萄牙基本上已篤定首名出線，但他們的戰績可左右次名誰屬。（Getty Images）

（7）葡萄牙呢？

葡萄牙已鎖定出線資格，但他們的戰績可以左右次名出線球隊誰屬。

簡單來說，葡萄牙不敗的話，事情就很簡單，加納不敗就出線，反之烏拉圭贏波也會出線。但葡萄牙一旦輸波，同時加納贏不了，事情就會變得複雜，詳情可看上述各隊情況。

世界盃分組賽排名準則

1) 總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）

2) 得失球（若果球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）

3) 得球（若果球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）

4) 對賽成績（若果球隊積分、得失球及總得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）

5) 對賽得失球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）

6) 對賽得球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）

7) 公平競技積分（若果球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）

8) 抽籤（若果球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）

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