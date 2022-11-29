世界盃︱葡萄牙般奴起孖　C朗堅稱自己入波遭網民嘲「上帝之髮」

世界盃2022 H組分組賽第二輪，葡萄牙兩球擊敗烏拉圭，肯定出線16強。雖然官方指兩個入球都是般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的功勞，但C朗拿度（Cristiano Ronaldo）就認為，自己才是第一球的入球者，事件在網上惹來熱議。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

爭議在比賽第54分鐘發生，當時般奴費南迪斯左路傳中，C朗無人看管下升高跳頂，皮球順勢入網。C朗立即高舉右手興奮慶祝，當時所有人都以為入波的是他。

C朗高舉右手興奮慶祝。（Getty Images）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單

不過，賽會其後將入球者修正為般奴費南迪斯，意味C朗跳起後未有觸球，般奴斬波直入網窩。

從慢鏡可見，皮球經過C朗後未有改變方向或旋轉角度，可是又有照片顯示C朗的頭髮跟皮球間沒有明顯空隙，疑似有輕微接觸。

一如所料，C朗賽後仍堅持自己是入球者：「我碰到了頭球，入球是我的。」

他只差兩個國際賽入球，就達到為葡萄牙國家隊攻入120球的里程碑，隊友般奴費南迪斯也幫口，「我第一個感覺是C朗觸球了，因為我是想傳給他的，我是抱着他入波的心情慶祝的。」

般奴今仗梅開二度，幫葡萄牙晉級，C朗賽後與他相擁。（Getty Images）

般奴之後又補充，「不過最重要是我們可以晉級，誰入球都不要緊。」

葡萄牙主教練費蘭度山度士則避而不談，「這是場很好的比賽，球隊表現得很好。我們值得贏波，餘下的對我來說無所謂。」

網民也把握機會抽水，有人今次爭議跟馬納當拿的「上帝之手」相似，戲言C朗使出了「上帝之髮」。

也有球迷把事件跟C朗早前接受著名主持摩根（Piers Morgan）訪問扯上關係，揶揄C朗又要向對方爆料。「他又要向摩根投訴了，這次是FIFA背叛了他！」

值得一提，摩根果真在社交媒體上發表了對自己對這球的看法，並站在C朗的一方。「C朗接觸到皮球，他應該成為入球者。」