世界盃2022｜巴西對韓國前遭受傷兵打擊　「耶穌仔」膝傷緣盡賽事

世界盃冠軍大熱巴西遭受傷兵打擊，阿仙奴前鋒「耶穌仔」加比爾捷西斯及曼聯左閘阿歷斯迪尼斯同因膝傷，緣盡今屆世界盃餘下賽事。巴西在分組賽已經受傷兵影響，主力尼馬首戰足踝受傷，亦未知何時可以復出，兩閘丹尼路雷斯及阿歷士辛度同樣受傷患困擾。



巴西《環球體育》引述巴西足總的聲明，表示加比爾捷西斯及阿歷斯迪尼斯緣盡餘下賽事，「在巴西對喀麥隆的比賽後，加比爾捷西斯及阿歷斯迪尼斯在周六早上接受檢查，他們的傷勢難以及時痊癒，無法再參加2022世界盃。」巴西足總會跟兩人的球會聯絡，商討讓兩人繼續留在多哈養傷抑或返回球會治療。

加比爾捷西斯及阿歷斯迪尼斯在上場對喀麥隆正選上陣，先後在換邊後退下火線。加比爾捷西斯被換後，要在後備席上敷冰，至於阿歷斯迪尼斯在離場時痛哭，相信他都知道傷勢嚴重。

加比爾捷西斯上場對喀麥隆退下火線。（Getty Images）

巴西《環球體育》報道，兩人同樣膝部受傷，加比爾捷西斯需要3星期時間休養，肯定無法趕及復出，至於阿歷斯迪尼斯的情況更嚴重，可能需要接受手術。加比爾捷西斯效力阿仙奴，阿歷斯迪尼斯今季被曼聯外借到西維爾。

迪尼斯爭頂時倒地受傷，最終退下火線，忍不住流下男兒淚。（Getty Images）

巴西今屆世界盃一直受傷影響，主將尼馬在第一場分組賽足踝受傷，雖然未退隊，但還未有歸隊。迪尼斯退隊令巴西兩閘的人手更加短缺，因為丹尼路雷斯及阿歷士辛度還在傷兵名單當中。

對喀麥隆賽後，有記者問巴西隊醫關於3人的康復進度，能否在16強復出對韓國，隊醫表示丹尼路雷斯已恢復有球訓練，料可復出。巴西隊醫Rodrigo Lasmar說：「關於尼馬及阿歷士辛度，我們離比賽還有時間，有可能的。看看他們的進度，他們尚未開始有球訓練，這會是他們明天開始嘗試的。觀察他們訓練後的反應很重要，我們會根據他們的反應再作決定。」

在對喀麥隆的比賽，受傷的尼馬在看台上為隊友打氣。（Getty Images）

「丹尼路雷斯一直有進展，很樂觀，他今日已經接受了高強度的有球訓練，反應正面，預計明天可以跟其他球員正常操練。」

巴西雖然在最後一輪G組分組賽不敵喀麥隆0：1，但仍以6分首名晉級。巴西會在香港時間12月5日深夜3時對韓國。

世界盃16強對陣及時間：

12月3日（六）晚上11時：【16強1】荷蘭 對 美國

12月3日（六）深夜3時：【16強2】阿根廷 對 澳洲

12月4日（日）晚上11晚：【16強3】法國 對 波蘭

12月4日（日）深夜3時：【16強4】英格蘭 對 塞內加爾

12月5日（一）晚上11時：【16強5】日本 對 克羅地亞

12月5日（一）深夜3時：【16強6】巴西 對 韓國

12月6日（二）晚上11時：【16強7】摩洛哥 對 西班牙

12月6日（二）深夜3時：【16強8】葡萄牙 對 瑞士

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