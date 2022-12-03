世界盃16強︱不一樣的荷蘭對美國鋒無力　雲迪積克領軍靠防守突圍

以全能足球聞名於世的荷蘭，歷代鋒將人才輩出，洛實、雲佩斯、史奈達一代連續在2010、2014兩屆世界盃奪一亞一季，衝冠失敗後迎來低潮，缺席俄羅斯，來到今屆即使在A組首名晉級16強，看到正選陣容和前鋒表現，不得不說句：「以前猛將如雲，依家雲遜贊臣。」

戰術大師雲高爾領軍之下，這支不一樣的橙衣兵團，最強一項不再是進攻，而是由雲迪積克領軍的一條防線。



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雲迪積克帶領荷蘭出戰力爭世界盃。（Getty Images）

世界盃16強：荷蘭 對 美國

今晚（3日）11時 Now 616、618台直播



說起雲迪積克，不得不提這位獲譽「世界第一中堅」守將在國家隊的不幸經歷。2015年9月由蘇超班霸些路迪越級挑戰、轉投英超球隊修咸頓，1個月後首獲荷蘭國家隊徵召，當時他已經24歲，算是比較遲熟的球員，在國家隊更是生不逢時。

荷蘭在2010、2014兩屆世界盃燦爛過後，陣中黃金一代全部已年過30變成「黃昏一代」，2016年歐洲國家盃外圍賽同組對手僅為：捷克、冰島、土耳其、哈薩克和拉脫維亞，6隊出3隊的情況下，竟然僅得4勝1和5負排第4名出局，距離第3名出線的土耳其相差5分。一班主力老的老、傷的傷，戰力大不如前，雲佩斯、洛賓、史奈達先後退出國家隊，繼歐國盃後，2018年世界盃同樣未能晉身決賽周。

雲迪積克31歲了，才首次為荷蘭出戰大賽。（Getty Images）

雲迪積克2018年1月由修咸頓轉投利物浦，一步步勇闖事業高峰，接連為紅軍贏得歐聯和英超冠軍，表現和領導才能獲得公認。闊別兩次大賽決賽周的荷蘭晉身2021年夏天歐國盃，他代表橙衣軍團出戰大賽的夢想在2020年10月破滅——膝部十字韌帶傷患，手術後未及回復比賽狀態，終放棄出戰。2022世界盃他終於圓夢，首次代表荷蘭出戰大賽，這時他已經31歲了。

雲迪積克說：「從前，初次為國家隊上陣是我一大夢想，那時我不覺得會發生。然後，我成為隊長，那感覺瘋狂、而且非常自豪，我永遠不會忘記。」昔日利物浦兼國家隊好拍檔韋拿杜姆重傷無法出戰今屆賽事，他的領軍責任更重。

荷蘭今屆世界盃冒起的名字：加普（Cody Gakpo）（Getty Images）

荷蘭3場分組賽成績：

2：0 勝塞內加爾

1：1 和厄瓜多爾

2：0 勝卡塔爾



荷蘭沉寂多時，今屆陣容星味平淡，最廣為人識的球員除了雲迪積克，便是巴塞中場法蘭基迪莊和前鋒迪比。沒有期望下，3場分組賽下來，荷蘭依然令人失望。

前線唯一亮點，是3仗攻入3球的加普（Cody Gakpo）。23歲的加普是荷蘭勁旅PSV燕豪芬青訓產品，他在荷甲表現搶眼今季14場聯賽攻入9球領先射手榜，並交出多達12次助攻，歐霸亦有3球進帳。加普身高達1.89米，身材高大之餘，速度高、腳下功夫亦不俗，可以踢前鋒、翼鋒位置，加上走位靈活和位置感強，令他在這支星味平淡的荷蘭陣中顯得更突出。

一大疑問是，荷蘭分組對手實力較弱，晉級淘汰賽後面對實力更強對手，加普還能如此輕鬆取得入球嗎？

路柏特屢救險球，為荷蘭對塞內加爾一仗力保不失。（美聯社）

曼聯傳奇名帥費格遜曾說過：「進攻助你贏得球賽，防守才能為你帶來錦標」（Attack wins you games, defence wins you titles）。荷蘭再次聘得雲高爾掌帥，反正球隊「鋒無力」，首先保住後方才是正經。3中堅戰術，雲迪積克身邊有尼敦阿基和迪歷特／添巴，右邊有出擊力強的翼衛杜費斯，左邊是經驗老到的白蘭特，人腳整備。門將路柏特（Andries Noppert）名氣不及隊友響亮，表現卻備受讚賞。對塞內加爾一仗全靠他左飛右撲力挽狂瀾，荷蘭才能在末段取勝。

這可能是史上首支守強於攻的荷蘭。橙衣軍團從未在世界盃封王，1970年代在全能足球盛世中兩度奪亞，2010年雲馬維克再次領軍入決賽未竟全功。2014年雲高爾帶領下也是只差一步得季軍，戰術大師2021年8月復出第三度掌帥，如今已行年71，他能否靠防守和戰術部署，突破自己和前人，首度領國家隊世界盃封王？

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