世界盃｜巴西爆冷不敵喀麥隆　主帥泰迪「輸波都係人生一部分」

巴西在世界盃分組賽兩連勝後，對喀麥隆一仗起用多名後備球員，並爆冷以0：1落敗。

雖然球隊輸球，但主帥泰迪（Tite）坦言：「輸球亦是人生一部分」，今仗擔任隊長的後衛丹尼爾艾維斯（Dani Alves）則要求球隊從中學習。



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巴西（圖藍衣）爆冷以0：1不敵喀麥隆。（Getty Images）

提早出線的巴西，今仗起用如艾達臣摩拉斯、艾達米列達奧、加比爾馬天尼利等後備球員踢正選。



球隊今場雖佔上風，控球率與攻門次數均較多，卻一直未能攻破喀麥隆大門，更被對方球員阿布巴卡在92分鐘的入球，以0：1落敗，最終僅憑1球的得失球差壓過瑞士，保住G組首名。

巴西主帥泰迪指「輸球亦是人生一部分」。（Getty Images）

雖然球隊輸波，但主帥泰迪並不視此為壞事，「你要感受輸波，這是人生的一部分。足球與比賽可以給你第二次機會，但我們要感受輸球，感受到明日中午開始準備下場比賽前為止。」他讚揚喀麥隆值得入球並獲勝，而巴西隊上下要共同承擔輸波的責任。

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今仗擔任隊長的丹尼爾艾維斯，希望球隊從中學習。（Getty Images）

今仗擔任隊長的丹尼爾艾維斯，以39歲之齡成為巴西史上出戰世界盃的最年長球員，他希望球隊從敗仗中上到一課，「對我們而言，今場比賽是個警號：這裏沒有弱小的對手。我們要全場保持緊密聯繫，集中比賽。我們這些沒有太多上陣時間的球員，就像是浪費了今天的比賽機會。」

隊內球員雖多效力歐洲豪門，然而近一半球員是首次出戰世界盃。經驗豐富的丹尼爾艾維斯警告隊員，「從現在開始大家沒有犯錯空間，分組賽最後一輪輸波是個好的警示，接下來寸土必爭的比賽，希望大家能吸取這個教訓。」

巴西左閘阿歷斯迪尼斯（圖中間）因傷退下火線。（Getty Images）

傷兵方面，繼巴西原正選左閘阿歷士辛度上仗受傷後，今仗的正選左閘阿歷斯迪尼斯下半場54分鐘亦因傷退下火線，他指自己右膝感到痛楚，將接受磁力共振檢查確認傷勢。此外，前鋒加比爾捷西斯稱右膝疼痛，亦將接受檢查。

尼馬早前在酒店內訓練頭槌。（CBF）

然而巴西隊隊醫亦有帶來好消息，原先受傷的右閘丹尼路康復進度良好，將隨隊訓練，預期可出戰16強對韓國的比賽，屆時他或要客串左閘位置。而球星尼馬早前亦在酒店健身房內練習頭槌，隊醫將繼續觀察他與阿歷士辛度的情況，再判斷他們能否在下場比賽出戰。