世界盃2022｜評選分組賽最驚喜和最失望球隊　亞洲代表最令人意外

世界盃分組賽階段結束，一連13日、48場賽事，不少都鬥得相當激烈，除了一向被看輕的亞洲球隊「爭氣」外，傳統勁旅也連連失蹄，為球迷帶來許多驚喜。

本篇就評選分組賽32支球隊中，最令人失望、和最能帶來驚喜的球隊。



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最驚喜球隊（排名不分先後）

1. 日本

日本隊是今屆公認的驚喜球隊——誰能預料他們竟能成為「死亡之組」榜首？（Getty Images）

3場分組賽成績：2：1德國、0：1哥斯達黎加、2：1西班牙

分組賽結果：E組首名出線



世界盃為決賽周分組抽籤時，日本落入被稱為「死亡之組」的E組，2010年冠軍西班牙和2014年冠軍德國都在這組，日本和哥斯達黎加則遭睇低成「陪跑份子」。

但現實說明傳統勁旅也許不是那麼「勁」、亞洲球隊也不是那麼差——日本首戰便平地一聲雷反勝德國，成為全球熱話，更出現森保一的「大型道歉現場」。當然，第二戰敗予哥斯達黎加，排陣惹爭議、鬥心欠奉的表現也令人失望，更似乎自行斷送了大好形勢，未料最後一場鬥同組最強的西班牙，雖然遭對手先入一球，但日本絕地之下又激發出潛能，再次表演反勝，爆大冷取得首名出線的資格。

西班牙「走線」？森保一好運？那一球出了底線嗎？一切質疑都不重要，畢竟來到最大舞台，堂安律、三笘薰、田中碧，個個都如此耀眼，加上以事前的低期望、最後的好結果對比，日本的確是今屆最大驚喜之一。

2. 韓國

韓國隊今屆除了孫興慜，還有多名球員表現突出。（Getty Images）

3場分組賽成績：0：0烏拉圭、2：3加納、2：1葡萄牙

分組賽結果：H組次名出線



另一支亞洲球隊韓國，有上季英超金靴孫興慜領軍，焦點全集中在他身上，但這位熱刺球星世界盃前眼窩骨折、做手術後戴面罩上陣，表現大削，驚喜的是其他球隊挺身而出，全隊表現都不俗。

首兩戰，第一戰對烏拉圭表現不過不失，驚喜由第二場對加納開始——雖先失兩球，未料曹圭成連續轟入兩記頭槌入波，一度追平，證明自己「不是靠臉而是靠實力」；加上韓國末段對加納狂轟猛炸，完全打破亞洲球隊的刻板印象，雖然輸2：3仍獲讚賞，但那一刻他們的出線形勢極惡劣。

孫興慜在關鍵時刻仍展現了級數。（Getty Images）

最後一戰，只有取勝一途的韓國對着有C朗拿度壓陣的葡萄牙，彷彿「複製」日本對西班牙的劇本，上半場先失一球，哪料在C朗背部助攻下由金英權追和，太極虎繼續拒絕認輸，孫興慜補時階段一記靈光一閃的妙傳，造就黃喜燦射入反勝，以得球數力壓烏拉圭絕地出線。其實韓國3場發揮都不俗，曹圭成、黃喜燦、黃仁範、李康仁等的演出，都令人留下深刻印象，16強巴西，只求再看他們發揮打不死精神。

3. 澳洲

澳洲展現了實際的踢法和強韌的鬥志。（Getty Images）

3場分組賽成績：1：4法國、1：0突尼西亞、1：0丹麥

分組賽結果：D組次名出線



這一代澳洲沒有如昔日卡希爾般的球星，「星味」較日、韓更弱，卻踢出平實第一戰便面對衛冕的法國，如預料中先輸一場，第二戰卻是「袋鼠兵」反擊的開始——先以1：0勝突尼西亞，對着有基斯甸艾歷臣等球星的丹麥，他們堅持實而不華的踢法，爆冷再贏1：0，兩連勝下更與法國同分、但得失球差較劣，因而次名出線，但已追平球隊在世界盃的最佳紀錄。

4. 摩洛哥

薛耶治和夏基美是摩洛哥的命脈。（Getty Images）

3場分組賽成績：0：0克羅地亞、2：0比利時、2：1加拿大

分組賽結果：F組首名出線



摩洛哥同組的出線熱門，是比利時和上屆打入決賽的克羅地亞，未料兩軍在陣容老化之下，表現較想像中差；摩洛哥不僅有兩大球星薛耶治和夏基美表現好，全軍技術水平都明顯較其他非洲球隊優勝，但無論是2：0擊敗比利時、或是不敗之下取得7分，史上第二次出線，都令人眼前一亮。

5. 沙特阿拉伯

沙特阿拉伯首戰擊敗阿根廷，成為一時佳話。（Getty Images）

3場分組賽成績：2：1沙特阿拉伯、0：2波蘭、1：2墨西哥

分組賽結果：C組包尾出局



會選沙特阿拉伯，當然因為這支陣中球員名不經傳的中東球隊，在第一戰就爆出世界盃史上最大冷門，竟擊敗有美斯在陣的阿根廷，成為全球熱門談論的話題，這場勝仗也中止了阿根廷的36場不敗走勢，使美斯未能領軍創下一個新紀錄。儘管最終未能爭取到出線，但也寫下了隊史光輝一頁。

最失望球隊（排名不分先後）

1. 德國

2014年決賽一球奠勝的葛斯（左），早由金童變老將，但德國一直換血換得不夠決心。（Getty Images）

3場分組賽成績：1：2日本、1：1西班牙、2：4哥斯達黎加

分組賽結果：E組第三名出局



德國上屆以在分組賽輸給韓國作結，今屆捲土重來，陣中明明有新星如梅斯亞拿、夏維斯等等，哪料今屆承上啟下，也以輸給亞洲球隊開始，遭戰意極強的日本反勝，那仗已經令球迷極端失望。

第二仗對西班牙踢得謹慎，獲得1分。到了最後一輪，命運已不完全操控在自己手中，即使贏了，也要看西班牙和日本臉色，果不其然，日本再演反勝，德國也沒可能再追到與西班牙的球差之下，黯然連續兩屆出局。像夏維斯所言，德國要問問自己：「我們還是勁旅嗎？」

2. 比利時

這個比利時陣容大概已不會再出現。（Getty Images）

3場分組賽成績：1：0加拿大、0：2摩洛哥、0：0克羅地亞

分組賽結果：C組包尾出局



比利時以1球擊敗加拿，以為有個好開始，哪料「歐洲紅魔」不僅陣容老化，還屢次傳出隊內不和，場上也貌合神離。令人感嘆的是，比利時培養這批「黃金一代」多年，奇雲迪布尼、夏薩特等，都仍然是或曾經是世界最頂級中場，但如意算盤打不響，足球講究天時地利人和，比利時沒有贏到錦標，「黃金一代」已接近解散，而且以陣容「卡士」，似乎暫未有接班人。

3. 烏拉圭

烏拉圭要重返勁旅行列，必需立刻開始重建。（Getty Images）

3場分組賽成績：0：0韓國、0：2葡萄牙、2：0加納

分組賽結果：H組第三出局



烏拉圭2010年奪得殿軍，到2018年連續三屆都至少可躋身淘汰賽，今屆鋒線還是2010的核心——無班落的蘇亞雷斯和卡雲尼，兩人都已35歲；即使有年輕的達雲紐尼斯拉低平均年齡，他與大哥們格格不入、自己表現也沒有說服力，馬田卡沙利斯、高甸也是2010陣容，活力欠奉，首兩仗一球都入不到，使他們在最後一輪「命運之戰」對加納，即使贏波也要追逐得球數，最終遭視他們為世仇的加納死死守住，贏波出局。蘇亞雷斯哭也沒有用，烏拉圭的表現的確令人大失所望，如此發揮，出局是合理賽果。

4. 卡塔爾

卡塔爾作為上屆亞洲盃冠軍兼主隊，表現教人失望。（Getty Images）

3場分組賽成績：0：2厄瓜多爾、1：3塞內加爾、0：2荷蘭

分組賽結果：A組包尾出局



卡塔爾雖是小國，但既是2019年亞洲盃冠軍、又有主場之利，總會期望他們有分落袋。未料這支國家隊經營、投資多年，又用亞洲盃骨幹出戰，第一戰竟踢得畏首畏尾，3戰下來表現雖有進步，也最少能破蛋，但最終仍慘成史上最弱的主辦國，表現遠遜於其他5支同是亞洲足協的球隊。