世界盃｜利雲度夫斯基與麥巴比密密斟　避開尷尬結局取今屆第二球

兩屆世界足球先生羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）今屆的世界盃之路被法國及基利安麥巴比終結。利雲已經34歲，今仗16強負法國1：3很可能是他球員生涯的最後一場世界盃。

波蘭實力有限，利雲心中有數，可以入到淘汰賽，也是不錯的成績。利雲在分組賽亦已達到賽前個人目標，取得一個世界盃入球。今仗完場前，利雲差點以尷尬的方式結束世界盃之旅：一屆射失兩球12碼。幸好，法國門將洛里斯違例在先，讓利雲重射，他得以兩個入球結束今屆賽事。



波蘭隊長利雲度夫斯基。（Getty Images）

世界盃16強波蘭對法國的下半場補時尾段，已經落後到0：3，敗局已成，但波蘭仍然傾力進攻，不求奇蹟，只求追近。努力果然有回報，法國中堅烏柏美卡奴手球，球證看過VAR判波蘭獲得12碼，操刀重任自然落在隊長利雲度夫斯基身上。

利雲斷斷續續的助跑，打亂了自己的節奏，射得十分差，被洛里斯接實。難道堂堂一代射手，留給後人的印象會是一屆射失兩球12碼的尷尬？在首輪分組賽對墨西哥，利雲已經「宴客」過，被奧祖亞撲出。

利雲操刀12碼射得差，被洛里斯接實，幸好他有第二次機會。（Getty Images）

幸好，原來洛里斯在利雲射波前雙腳已經離開門線違例，利雲得以有第二次機會操刀，這次終於沒有燒鬚，射破洛里斯，為波蘭最後取得一個安慰獎般的入球，追成1：3完場。

利雲把握第二次機會，射入12碼。（Getty Images）

相比4年前，利雲及波蘭已經大有進步，可以向江東父老交代。4年前，波蘭以3分在世界盃H組包尾出局，而利雲找不到一個入波，令人失望。故此，利雲今屆的目標很簡單，比上屆進步，希望入波及出線。

利雲射入12碼後與隊友慶祝。（Getty Images）

雖然利雲在首輪分組賽錯失12碼，但在第二輪對沙特阿拉伯，利雲為先隊友施連斯基送助攻，自己再在尾段入波，領球隊以2：0取勝。利雲入球後激動得淚眼紅紅，伏在草地上。他一直以來期望的目標，終於達到了。他在那場賽後說：「我一直想在世界盃入波，我的夢想終於達成了。我真的很激動，我可以肯定，那是喜悅的淚水。作為波蘭的隊長，我都為球隊感到高興。」

利雲度夫斯基入球+助攻 波蘭兩球擊敗沙特阿拉伯

對沙特一戰，利雲度夫斯基入球後激動落淚，慶祝時仍可見他雙眼通紅。（Getty Images）

+ 3

雖然波蘭最後一輪不敵阿根廷，但靠4分仍可次名晉級，殺入16強！他當時笑言可能是人生第一次輸波都開心，他說：「這是一項偉大的成就，我們等待了很多年，感到自豪。」上次波蘭入到世界盃16強，已經是1986年。

對於實力只屬歐洲二線的波蘭，入到世界盃淘汰賽已是重大的勝利，利雲也不敢奢求太多。他在分組賽晉級後說：「法國肯定是我們巨大的挑戰。讓我們好好享受，我們對的是法國，他們是另一支世界盃熱門，我們都已經沒有什麼可輸。」

利雲今場對法國5次埋門，1次中目標。（Getty Images）

16強面對法國，波蘭其實踢得不錯，沒有死守，敢於進攻，上半場更有次3連射的良機，若非法國後防奮不顧身，先開紀錄的會是波蘭，比賽可能會有另一樣的結局。

利雲今場賽後說：「看看我們今場的表現，我們已經竭盡全力了。我們製造到一些入球良機，尤其在上半場，我們本有機會入波。我們一直努力戰鬥，以最好的精神態度應戰，但這還不夠，因為對手很強大。」

「我對首個失球感到失望，有一刻我們的防線距離太遠太深了。法國利用了這一點入波。如果我們上半場先把握到那個機會，比賽情況可能不一樣，但現在一切都結束了。」

法國麥巴比梅開二度入8強 利雲度夫斯基12碼破蛋

上場對阿根廷賽後，利雲與美斯密密斟，今場對法國後，他又跟麥巴比惺惺相惜，賽後交頭接耳，不知兩人又說了什麼呢？

阿根廷對波蘭美斯場上無視利雲 關鍵10秒世紀和解

世界盃首球入到了，從分組賽也突圍了，16強對法國止步也是意料之中，最後避開連續射失兩球12碼的尷尬，取得人生第二個世界盃入球，對於「利雲入波斯基（Lewangoalski）」而言，這屆世界盃無憾了。

利雲及波蘭今屆的世界盃之路止於16強。（Getty Images）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加