世界盃︱阿根廷對波蘭美斯場上無視利雲　關鍵10秒世紀和解︱有片

世界盃阿根廷對波蘭C組出線生死戰，美斯（Lionel Messi）跟羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）兩大射手於世界盃相遇，最終阿根廷雖然擊敗波蘭，但雙雙出線，兩人賽後也互相擁抱交流一番，被視為就過往金球獎結下的恩怨和解。



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羅拔利雲度夫斯基跟美斯結怨源自金球獎，這位波蘭前鋒雖然交出亮麗入球數據，但往往輸給美斯，他曾多次公開質疑評選機制。

2021年金球獎，利雲又不敵美斯，美斯在領獎時就曾說，假如不是疫情取消了2020年金球獎，利雲肯定是得獎者：「你是配得上這個獎的，你的家中都應該要有這個獎。」不過利雲似乎未有領情，「我希望他這番話是發自真心，而非空話。」

利雲跟美斯的私人恩怨在球場上了結。（Getty Images）

僅僅一個月後的世界足球先生選舉，利雲終於力壓美斯得獎。然而事後發現，美斯投下的一票，3個選擇均沒有利雲的名字，分別選了老友尼馬、PSG隊友麥巴比，跟母會巴塞死敵皇馬前鋒賓施馬。

利雲明顯不是味兒，被問起時這樣回應：「這是美斯的選擇，你們要問他，我會尊重。」

這次世界盃，兩位頂級射手在場上相遇，位置上雙方很難真正的「交手」，但令人期待的畫面還是出現了。

戰至95分鐘，兩球落後的波蘭踢得焦急，美斯於中場帶波，利雲立即上前逼搶。然而美斯沒有傳給隊友，反而選擇自己擺脫對手，利雲使出「超技術」兩度拉扯美斯，然後把美斯撞開，雖然搶到波，但結果被吹罰。

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利雲伸出友誼之手，被美斯無視。（Getty Images）

利雲在犯規後，特意回身走了十多米回到美斯面前，伸出友誼之手，輕力拍了拍美斯的胸口致歉，但鏡頭上所見，美斯「頭也不回」，雙眼完全沒有望過利雲，繼續向前走開。

其後球證鳴笛完場，阿根廷跟波蘭聯手晉級16強，美斯跟利雲也展開「世紀和解」。兩人互相擁抱，在中場「咬耳仔」約10秒，傾談了幾句，然後再拍拍彼此後離開。

賽後美斯被問到利雲的犯規時，說得淡然，「我尊重所有人，在場內跟場外都是，他這樣做沒有問題。」不過他拒絕透露自己跟利雲說了什麼，「我跟他沒有事發生，他不能說西班牙文.……有人教我球場事、球場了，所以我會留給彼此一點私隱。」

至於利雲就形容自己跟美斯爭波的過程十分有趣，「只是問了美斯一些我好奇的事，我們交流了幾句，但沒有特別。」