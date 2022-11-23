世界盃2022｜墨西哥Sam哥再顯神威　五朝元老勇救利雲12碼保不失

墨西哥在世界盃2022 C組首輪比賽，比賽期間隊內五朝元老「墨西哥Sam哥」奧祖亞（Guillermo Ochoa）勇救波蘭前鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）十二碼，力保不失下助球隊以0：0賽和波蘭，並當選今場最佳球員。



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奧祖亞勇救利雲12碼。（Getty Images）

墨西哥周二（22日）深夜面對波蘭，雖然球隊在控球率與射門次數上均佔優，卻在下半場讓對方前鋒利雲度夫斯基博得十二碼，幸門將兼隊長奧祖亞成功撲救，才不致讓波蘭打開紀錄，兩隊其後亦互無進帳，最終以0：0戰成平手。

勇救12碼的奧祖亞賽後當選為今場比賽的最佳球員，他亦歸功於球隊防線發揮出色，並成功限制利雲的發揮。

奧祖亞當年零封巴西，令球迷為之驚嘆。（Getty Images）

現年37歲的奧祖亞，早在2006年時已隨墨西哥出戰世界盃，一直擔任球隊後備門將，直至2014年才首度在世界盃亮相，香港球迷當時對他的第一印象，就是「點解Sam哥去咗踢波？」

事緣電視劇《衝上雲霄II》在2013年中播出後，再次炒熱藝人吳鎮宇在劇中飾演的飛機師「Sam哥」熱潮，不足一年後全城注目的世界盃，墨西哥陣中赫然有位與「Sam哥」形神俱似的球員，立即令港人對他產生一份莫名親切感。自此奧祖亞常被香港球迷戲稱為「墨西哥Sam哥」或「墨西哥吳鎮宇」。

奧祖亞當年表現，令球迷為之讚嘆。（Getty Images）

奧祖亞不止與明星撞樣，他亦身手了得，更在當屆分組賽零封主隊巴西，令球迷為之讚嘆。雖然墨西哥最後不敵荷蘭16強止步，然而奧祖亞精彩的表現，已令球迷留下深刻印象。

奧祖亞現時已37歲，今屆或是他最後一次出戰世界盃。（Getty Images）

奧祖亞上屆亦為墨西哥把守最後一關，可惜球隊晉級十六強後以0：2不敵巴西。他今屆再次捲土重來，然而現年37歲的奧祖亞已將近球員生涯尾聲，他今仗賽後亦在社交媒體上感謝家人、朋友和球迷的支持與陪伴，「正是今日這樣的時刻，值得我犧牲一切。」

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奧祖亞效力過哪些歐洲球隊？ 阿些斯奧、馬拉加、CF格蘭納達、標準列治 世界盃2022 墨西哥下場比賽何時舉行？ 墨西哥下場比賽將在香港時間11月26日深夜3時進行，對手將是阿根廷，ViuTV會免費直播這場比賽。

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