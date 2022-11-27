世界盃｜波蘭神鋒利雲度夫斯基一生為一個入球　不甘做世界盃過客

波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）對沙特阿拉伯尾段攻入一球後，忍不住激動落淚，到底是什麼讓這位生涯已攻入近600球的兩屆歐洲金靴如此激動？



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羅拔利雲度夫斯基入球後激動落淚，慶祝時仍可見他雙眼通紅。（Getty Images）

現代足球早已與金錢、政治、貪腐密不可分，但「世界盃」這三個字，卻永恆地代表着每個足球員心目中僅存的、純粹的夢想。在這舞台，不論是一次入選、一次上陣、一個入球、一次失誤，全都足以寫入歷史、留下印記；即使是早已擁有一切的美斯和C朗拿度，仍在苦追這金盃。

更何況是個人榮譽有所不及的球員。

世界盃舞台上，一個入球、一次失誤，足以為成一生印記。（Getty Images）

34歲的利雲度夫斯基獲公認是世界最佳前鋒之一，射術和把握力屬頂尖，尤其他在拜仁慕尼黑效力時，不僅贏盡球會榮譽，也曾連續兩季成為歐洲金靴、連續兩年獲選國際足協最佳男子球員，即使年過30，憑着自律、和同是頂尖運動員的太太Anna協助管理飲食，表現卻一年比一年佳。

他在拜仁8個球季，有7季都取得40個或以上入球，更有兩季入50球或以上。今季去到西甲的巴塞隆拿，在世界盃前「結算」，在各項賽事上陣19場攻入18球，效率一如既往。

在波蘭國家隊，利雲度夫斯基由2008年開始上陣，已今已累積至136場，在今仗對沙特前已攻入76球，是波蘭史上首席射手；若計算由他在波蘭頂級聯賽效力開始、直至對沙特前，他的球會及國家隊生涯總入球數已達596球。由1900年開始，能在生涯攻入超過500球的球員僅有23人，而利雲排在第11，早已留名歷史。

「我不想成為別人心目中一個僅是『踢過世界盃的球員』，而是曾經入球的球員。為了在世界盃入一球，我一直非常努力。」利雲在對沙特後說，「無庸置疑的是，球隊成績必然是最重要的。但你的內心深處總會有幾分渴望，想要將名字寫入史冊。」

利雲度夫斯基效力拜仁時，入球和榮譽手到拿來；但在世界盃的每一步，都要花費數以十倍計的力氣。（Getty Images）

這朝思暮想的入球遲遲未來：波蘭在2010和2014世界盃都未能進入決賽周，到2018年終於取得資格，但3戰吞兩敗分組賽止步，利雲度夫斯基也無法取得入球。

「我知道今屆可能是我最後一屆世界盃了。」的確，除了C朗和美斯，他也是最後探戈，但相比葡萄牙和阿根廷，波蘭要取得資格已難、贏比賽更難，利雲想要入一球，更無法像在球會般手到拿來。

利雲度夫斯基射門被救出、卻造就了隊友施連斯基入球。（Getty Images）

利雲上屆世界盃3場分組賽都沒有進帳，今屆首戰對墨西哥，明明有十二碼這個大好機會也射失，他的失落可想而知。今場對沙特阿拉伯已是利雲的最好機會，畢竟最後一輪的對手是阿根廷——然而他上半場近射被救到、反而造就了隊友施連斯基入球，他之後再射又中柱，似乎註定又要顆粒無收。

轉眼間來到82分鐘，對手突然犯錯讓他搶去皮球，上天送他一個黃金機會，他沒有再錯過，冷靜地射入他國家隊第77球、生涯第597球。即使入球過程不漂亮、技術含量不高，也足以教他激動、狂奔、撲向這片草皮振臂歡呼，最後不忘擺出招牌慶祝動作，卻是流着淚。

利雲度夫斯基以一貫的動作慶祝、卻是流着淚。（美聯社）

「今天，我內心的一切，我的夢想、如此重要的時刻，這是我自童年已開始擁有的夢想，一切都成真了。」利雲賽後仍難掩激動，「我年紀越大就越感性，畢竟在世界盃入球的夢想，成真了。」

入選、落場、助攻、入球、捧盃……世界盃的每一步，都是每個球員最重要的里程碑。（Getty Images）

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