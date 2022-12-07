世界盃2022｜C朗後備見證接班小將閃耀　干卡路首度正選帽子戲法

C朗拿度花了幾屆世界盃都未完成的事，21歲的干卡路（Goncalo Ramos）用17分鐘就做到！

世界盃16強，葡萄牙對瑞士，37歲C朗拿度退居後備，賓菲加小將頂替「老大哥」上陣打正選。干卡路上半場表現活躍，3次攻門全部中目標，更重要的是左腳勁抽為葡萄牙先開紀錄。換邊後，他更加入多兩球，成為今屆首位帽子戲法的球員。



干卡路首次在世界盃正選，想不到就可以攻入兩球。（Getty Images）

干卡路在分組賽兩次後備入替，來到16強首次在世界盃踢正選，更加是頂替了C朗打前鋒，結果他花了17分鐘就取得入球，為葡萄牙領先瑞士1：0。至於C朗由2006年起征戰世界盃，踢了超過500分鐘世界盃淘汰賽，仍未有任何淘汰賽入球。

當時是17分鐘，葡萄牙前場左路界外球，祖奧菲歷斯接應，轉身妙傳入禁區，頂替C朗打正選的干卡路快一步現身接應，在法比安舒哈防守下轉身，左腳勁抽近柱上角入網，球速快到恩尼森馬未及反應，葡萄牙領先1：0。

干卡路狀態大勇，入球停不了。51分鐘，達洛治右路底線傳中，干卡路前柱接應，快瑞士後衛高美特一步，射穿恩尼森馬「細龍門」入網，梅開二度，葡萄牙領先到3：0。

干卡路梅開二度，射穿恩尼森馬「細龍門」。（Getty Images）

67分鐘，葡萄牙簡單組織，迪奧高哥斯達斬上前場，般奴費南迪斯與對手爭波後，落在貝拿度施華腳下，他向前傳給祖奧菲歷斯。祖奧菲歷斯斜傳右路，干卡路接應，入到禁區，單對單面對恩尼森馬，他乖巧挑射入網。葡萄牙領先到5：1。

干卡路挑傳入網，大演帽子戲法。（Getty Images）

74分鐘，干卡路退下火線，同時C朗拿度入替。他今場6次攻門，5次中目標，取得3個入球；2次威脅傳球，取得1次助攻。在數據網站《whoscored.com》的評分中，他獲評最高的10分。

干卡路成為繼2002年的高路斯後，首位在世界盃首次正選即演帽子戲法的球員。

干卡路今場3個入球各有特色，第一球是窄位勁射，力量十足；第二球是接應傳中的搶點，射穿恩尼森馬「細龍門」而入；第三球是則是面對恩尼森馬選擇乖巧挑射。他成為今屆世界盃首位連中三元的球員；也成為繼巴西球王比利之後在世界盃淘汰賽帽子戲法的最年輕球員。

干卡路一戰成名，賽後被問到C朗成為了他的後備，他說：「C朗是我們的領袖，一直都在幫助球隊。」

對於在8強會不會有正選，干卡路說：「一切發生得太快了！你問我下場是否正選？這些事不是我管的。我只要全力以赴，看看會發生什麼事吧。」

干卡路當選今場最佳球員。（Getty Images）

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