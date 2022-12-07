世界盃2022｜C朗做後備又嬲豬？　全隊慶祝逕自走先片段被瘋傳

葡萄牙昂然晉級8強，大勝過關的同時再有隱憂？一名意大利傳媒人在網上上載片段，片中的C朗拿度再度脫隊，未與隊友向球迷們致謝，逕自返回更衣室。C朗拿度今仗先列後備，加上這條片段，難免令人想到C朗是否再度「嬲豬」？



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葡萄牙大破瑞士6：1，成為卡塔爾世界盃最後一支8強隊伍，將與淘汰西班牙的摩洛哥爭奪4強資格。不過，C朗拿度先列後備，74分鐘入替，入球亦與他無關，只是在末段攻入一球「詐糊」。

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C朗後備入替單刀建功可惜食詐糊，依然未能在世界盃淘汰賽取得入球。（Getty Images）

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C朗拿度連返回國家隊都坐在後備席，感覺悶悶不樂。一名意大利傳媒人在社交網站上載片段，片中的C朗逕自走回更衣室，當時隊友仍在場上慶祝，向球迷們致謝，並配上「當隊友在場上慶祝時，C朗直接步離球場」。

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無正選﹑先行離場，加上C朗，這些元素很容易便令人聯想到，C朗因為沒有正選而「嬲豬」，連隊友慶祝也不顧，率先脫隊返回更衣室。重要的是，C朗早前在曼聯有前科，兩度提早離開，最近一次更成為C朗離開曼聯的導火線。難道C朗與國家隊的關係同樣繃緊？

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不少網民隨即為C朗平反，上載C朗在場上向球迷致意的片段，證明該片段是以偏概全，他只是比隊友早一步，絕非沒有與向球迷致意。

C朗難道返回葡萄牙都要先行離場？（路透社）

C朗拿度賽後透過社交網站發文，盛讚團隊充滿年青及才華，「在世界盃的大舞台中取得佳績，這是對葡萄牙足球重要的一天，是不可思議的，球隊展示年青活力及天賦，繼續加油葡萄牙！」

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