世界盃｜葡萄牙大勝瑞士C朗淪後備　葡國總理：要尊重和支持教練

撰文：黎建明
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葡萄牙周三（7日）凌晨在世界盃16強以6：1大勝瑞士，隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo）先列後備，並在74分鐘才上陣。
親臨卡塔爾觀戰的葡萄牙總理科斯塔（António Costa）賽後接受訪問時，指要尊重和支持球隊教練費蘭度山度士（Fernando Santos）。

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葡萄牙主帥費蘭度山度士將C朗貶為後備。（Getty Images）

C朗在3場分組賽只入一球，今仗球隊主帥費蘭度山度士將他列為後備，並在球隊領先5：1後才讓這位葡萄牙隊長入替祖奧菲歷斯，C朗亦未能取得自己在世界盃淘汰賽的首個入球。

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葡萄牙總理科斯塔（圖左）來到現場支持球隊。（antoniocostapm IG）

葡萄牙總理科斯塔特地前來卡塔爾觀戰，並在賽後到更衣室祝賀球隊。他其後接受記者訪問時，表示支持費蘭度山度士，「教練要做艱難的決定，C朗一直是個好球員，但教練會有自己的選擇，我們要尊重並支持他。」

科斯塔認為費蘭度山度士一直為球隊帶來好成績。（Getty Images）

現年68歲的費蘭度山度士自2014年接掌球隊，並率領葡萄牙在2016年歐國盃與18/19球季的歐國聯封王，科斯塔肯定其執教能力，「事實上費蘭度山度士一直帶領球隊取得好成績，今屆世界盃亦如是。足球是項團體運動，亦要有人管理這個團隊，確保眾人能在有需要時發揮最佳表現，這就是他一直在做的事。」

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科斯塔表示C朗是隊中的超級球星。（Getty Images）

此外，科斯塔給予C朗相當高評價，「我們擁有一個超級球星，那就是C朗。當球場呼喊『朗拿度、朗拿度、朗拿度』時，很多球迷顯然不是葡萄牙人。當C朗入場時，你可以看到場內球迷的反應有多大。」

葡萄牙將在香港時間12月10日晚迎戰摩洛哥，身任要職的科斯塔將先回國，未能觀賽，他期待球隊能繼續晉級，「如果我們打入決賽的話，我應該會再來觀戰，如未能成事的話，我會與其他數百萬葡萄牙人一樣，在電視機前為球隊打氣。」

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葡萄牙6：1瑞士。

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摩洛哥。

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