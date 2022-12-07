世界盃球評｜葡萄牙C朗時代終結　任後備即大勝速度走位判若兩隊

世界盃最後一場16強，葡萄牙意外地收起老大哥C朗拿度，改由干卡路掛帥，這名小將大演帽子戲法，助國家隊清風送爽地以6：1大勝瑞士晉級。C朗不在正選之列，葡萄牙變得與別不同，難道C朗的時代真的要結束了？



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

穿上背心，坐在後備席，這個在葡萄牙的C朗幾耐無見過？（路透社）

C朗在陣有利有弊

世界盃16強，葡萄牙壓軸登場，結果大勝瑞士6：1，昂然躋身8強，將與摩洛哥爭入4強，C朗拿度意外地只能在後備席當觀眾。

葡萄牙老帥費蘭度山度士（Fernando Santos）賽前以戰術決定為由，果斷收起C朗拿度。就算C朗年屆37歲，但他依然擁有一定的入球能力，當他在場時，敵軍仍然會作出部署嚴防他。C朗上陣有利有弊，好處是可以分散對方守衛注意力，但以C朗在國家隊中的地位，不時要有球權，皮球在C朗的時間愈長，葡萄牙的行軍速度亦減慢。

C朗3場分組賽皆正選登場，上陣235分鐘，葡萄牙一共攻入6球；16強沒有C朗的74分鐘，葡萄牙已經極速轟入5球。

即使年屆37，C朗在場上依然有一定的影響力。（Getty Images）

沒有C朗，葡萄牙以21歲小將干卡路（Goncalo Ramos）夥拍祖奧菲歷斯攻堅，般奴費南迪斯﹑貝拿度施華及奧達維奧從後支援。葡萄牙前場缺少了C朗，但行軍速度明顯不同，互傳走位的次數較多，令葡萄牙的攻勢更為流暢。

取代C朗打正選的干卡路今仗光芒四射，縱然這名賓菲加前鋒沒有如C朗的名氣，但他在前場不惜氣力奔走，為自己製造不少機會，全場有5次攻門機會，其中3次把皮球送入網內，成為今屆首名連中三元的球員。

世界盃2022｜葡萄牙大勝瑞士闖8強 收起C朗更展現霸氣

干卡路首度正選代表葡萄牙上陣，隨即連中三元。（Getty Images）

干卡路一場顯功架

干卡路與C朗拿度的最大分別，必定是在走動上，干卡路全場錄得63次衝刺，就憑這種衝擊力，令瑞士防線壓力重大。除此以外，干卡路今仗更展示其射手觸覺，以首球為例，當時算不上是明顯的機會，干卡路突然楔前，在舒哈前現身，才有機會出現其後的勁射近柱破網。干卡路的第2個入球過程，同樣全靠他的聰明走位為自己製造機會，當時右路的達洛治面對瑞士守衛，當他變速落底時，干卡路立即走在高美特的前方，順勢接應近射破網。

干卡路下半場中後段接應菲歷斯的傳送，瀟灑地以挑射連中三元，首度代表葡萄牙正選上陣即「戴帽」，其後在74分鐘功成身退，由C朗拿度入替。

世界盃2022｜C朗後備見證接班小將閃耀 干卡路首度正選帽子戲法

干卡路首兩個入球，充分展示自己的射手觸覺。（Getty Images）

即使當時葡萄牙早已遙遙領先，但C朗依然希望爭取入球，成功把握瑞士後場一次誤傳，C朗接應左腳勁射建功，以為終於可以打破世界盃淘汰賽零入球的紀錄，可惜看到C朗的笑容不多，因為旁證舉旗在先，入球無效。

C朗後備入替單刀建功可惜食詐糊，依然未能在世界盃淘汰賽取得入球。（Getty Images）

C朗拿度坐在後備席上，依然是全場的焦點，今仗看到取代自己的新星連中三元；球隊在沒有自己的情況下，反而愈踢愈順；即使後備入替亦「食詐糊」，比自己年長的比比頭槌建功，究竟他在想什麼？今仗直播鏡頭不時捕捉C朗的反應，即使球隊大勝，他臉上也出現心事重重的樣子，是否在深思屬於自己的時代已經過去？

C朗在後備席若有所思的樣子，究竟他在想什麼？（路透社）

+ 3

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加