C朗接班人干沙路傳早獲曼聯睇中　違約金達1億鎊　被指踢法似卡尼

葡萄牙小將干沙路（Goncalo Ramos）因在世界盃16強取代C朗拿度（Cristiano Ronaldo）踢正選後連中三元而一夜成名。

這位21歲前鋒出身於葡超名門賓菲加，被指踢法全能、酷似英格蘭球星哈利卡尼（Harry Kane），更有傳英超豪門曼聯在世界盃前已把他列入收購目標，但其違約金高達1億英鎊。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

世界盃16強葡萄牙對瑞士，21歲小將干沙路頂替「老大哥」C朗拿度踢正選，上半場17分鐘就先開紀錄，取得C朗也從未獲得過的世界盃淘汰賽入波；他之後更多入兩球，成為今屆首位帽子戲法的球員。

到底干沙路是什麼來頭？這位新星12歲加入賓菲加，是該葡超勁旅的青訓產品，惟球隊數年前擁有現已轉會利物浦的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），以及烏克蘭前鋒耶林卓（Roman Yaremchuk）下，幾乎放棄這位潛力股。

干沙路於世界盃一夜成名。（Getty Images）

賓菲加青訓產品 領先今季葡超射手榜

幸當時賓菲加B隊換教練、新上任的尼爾遜華里斯莫（Nelson Verissimo，後一隊看守主帥）挽留及給予機會，干沙路終於在2020年7月，上演在成年隊的處子戰。

該場葡超聯賽，賓菲加對下游的艾維斯，干沙路於85分鐘後備入替，卻在連同補時的7分鐘內連入兩球。同年，他代表賓菲加參與U19歐聯，帶領球隊勇闖決賽，僅不敵「銀河鑑隊」皇家馬德里U19，但仍以8球成為賽事神射手之一。

干沙路曾是U19歐聯的神射手。（Getty Images）

干沙路去季開始成為主力，46戰攻入8球，包括歐聯對利物浦時破門。今季在紐尼斯加盟利物浦後，此子更頂上成為球隊重心，各項賽事披甲21場，已交出14球和6助攻；並以9球領先今季葡超射手榜，平均每90分鐘攻入1球，效率甚高。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

干沙路（左）與已轉投利物浦的紐尼斯（右）曾經在賓菲加合作無間。（Getty Images）

國家隊層面，干沙路更是葡萄牙梯隊常客，2019年U19歐國盃，葡萄牙雖在決賽不敵西班牙屈居亞軍，但干沙路5場攻入4球，包括對愛爾蘭時大演帽子戲法，奪得賽事神射手獎。而其實直至世界盃前友賽尼日利亞，干沙路才第一次為葡萄牙成年隊上陣，更沒有料過第一場擔正就是世界盃，並且連中三元。

踢法多變全能 被指似哈利卡尼

這名花名「巫師（The Wizard）」的球員出名全能，可勝任中前場多個位置；踢法被指有點像哈利卡尼和賓施馬，除了擁有強壯體格，也喜愛墮後控球及「較砲」、串連進攻組織，並可用獨到傳送為隊友創造機會。

干沙路上屆歐聯八強次回合對利物浦時曾取得進賬。（Getty Images）

干沙路受訪時，就曾對自己能成為新一代9號仔充滿信心：「有些人認為前鋒只需入球，其他的不關他事，但近年大家對箭頭的要求愈來愈多，想他們更全能，對球隊貢獻更多，參與更多組織。有時我在比賽中，會發現自己在其他位置，完成了有別於前鋒的工作。」

干沙路同樣具備敏銳的射門觸覺，以今場對瑞士為例，分別以窄角度勁射、接應傳中搶前柱撞入、單刀冷靜「chip射」，共3種不同方法建功，假如未來再加強把握力，相信真的可取代C朗，成為未來葡萄牙鋒線的最大威脅。

干沙路上演帽子戲法，三球以三種不同方式射入。（Getty Images）

曼聯冬窗收購目標

而在葡萄牙國家隊之外，這位小將也可能成功C朗在曼聯的「接班人」。早在今年10月，英國《太陽報》已報道曼聯有意在冬天轉會窗把他收歸旗下；據指，加入爭奪戰的還包括歐洲豪門巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑、紐卡素等。

不過，干沙路去年才跟賓菲加續約至2025年，在世界盃前，據報他身價約3500萬英鎊（約3.3億港元），賓菲加也設下了高達1億英鎊（約9.4億港元）違約金，相信金額在世界盃後又會大大提升。

干沙路有望成功C朗的接班人。（Getty Images）