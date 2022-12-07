C朗後備葡萄牙照贏　般奴撐發嬲好正常：佢正選都會入3球︱世界盃

世界盃最後一場16強，葡萄牙在C朗拿度（Cristiano Ronaldo）坐後備下立即判若兩隊，憑頂替他的21歲小將干卡路（Goncalo Ramos）大演帽子戲法，大勝瑞士6：1殺入半準決賽。

不過，葡軍將帥都齊齊幫C朗說盡好話，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）更揚言假如對方踢正選，也會同樣攻入3球。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

這是C朗自2008年後，在國際大賽（世界盃及歐國盃決賽周）中首度坐後備，此前連續31場正選上陣的紀錄被打破；無獨有偶，對上一次他坐冷板，對手亦是瑞士。

C朗今場坐後備，是2008年來首次。（Getty Images）

雖然葡萄牙主教練費蘭度山度士（Fernando Santos）賽前曾透露，不滿C朗在對韓國一役被換下時發脾氣，但他賽前已強調，今場收起C朗是戰術決定。

這位老帥賽後再被問到此話題，再次重申有關說法，「隊內球員的能力都不同，我也收起了簡些路，但他依然是優秀的球員，只是我認為對瑞士有需要這樣做。」

費蘭度山度士強調自己跟C朗的友好關係沒變。（Getty Images）

費蘭度山度士強調，自己跟C朗沒有交惡，「我們從他19歲時就認識，一直保持親密的關係，也是朋友。」他認為彼此都是專業的，不會因為場上的事而影響私下關係，「我們不會過份揣測對方的想法，他今天完全展示了隊長應做的榜樣。

至於C朗下場對摩洛哥時會否繼續做後備，費蘭度山度士沒有正面回應，「他是隊內重要的球員，肯定會有份參與，因為即使不在正選之列，之後也有機會上陣。我考慮的會是整支球隊的利益。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

般奴幫盡C朗講好說話。（Getty Images）

般奴：C朗嬲都好正常 佢出場都會入3球

賽後C朗率先跟葡萄牙球迷致謝，然後在大軍仍留在場上慶祝時，獨自步入更衣室，被指是發脾氣。

曾跟C朗於曼聯長時間相處的隊友般奴費南迪斯，賽後為「老大哥」護航，「有哪位球員喜歡坐在板凳上？即使教練下場叫我坐後備，我也會生氣。C朗過去多年都是主力、贏得一切，你覺得他會喜歡這樣嗎？他只是跟所有球員一樣。」

般奴認為外界對C朗的評論不合理，「頭兩場分組賽C朗正選，球隊贏波，無人會讚；但如果球隊輸，所有人都會討論。如果C朗今場正選，他也有能力射入3球。他只是盡自己的本份，也對賽果感到開心，因為大家的目標，都是在世界盃有多遠走多遠。」

C朗73分鐘後備入替，一度入波但食詐糊。（Getty Images）

C朗今仗後備登場時，現場觀眾都起哄歡呼，記者問般奴對此有何看法，他繼續道：「C朗是全世界體壇——不僅是足球界——最有名的球員，所以這一切都很正常，我不感到驚訝，也不明白有什麼好驚訝。」

至於被指是C朗「接班人」的干卡路也緊隨般奴的步伐，向C朗送高帽，「他是我們的領袖，總是努力去幫助我們，也是我們的榜樣。」