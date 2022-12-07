世界盃｜C朗做後備只踢20分鐘 女友盛裝觀賽後發文暗示不滿
撰文：高詩琦
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世界盃16強葡萄牙以6：1大破瑞士晉級，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）雖然繼續成為傳媒焦點，但在場上卻可有可無，到後段才獲派上陣、亦未能取得入球。
其女友佐真娜（Georgina Rodriguez）賽後在Instagram發文，字裏行間似乎相當不滿。
C朗拿度在葡萄牙對瑞士一戰，在74分鐘、葡軍領先至5：1時才獲派上陣，曾將皮球放入網窩惟越位在先，暫未能打破世盃淘汰賽無波入的命運。
C朗的女友佐真娜也有入場觀賽，她賽後發文，分享一張自己在球場內的照片，相中的她一如既往地穿得華麗，滿手珠賽、亦孭着Chanel手袋，卻是木無表情，她在帖文開首先寫道：「恭喜葡萄牙！」但語調隨即急轉。
「當（正選）11個球員在唱國歌，鏡頭始終還是向着你。沒法看到世界上最佳的球員踢足90分鐘，實在可惜了，但球迷從沒停止呼喚你、一直在吶喊你的名字。」
佐真娜所指的是雖然C朗先列後備，但賽前仍誇張地被大量攝影師包圍拍攝，許多人甚至放棄拍攝場上正選球員唱國歌、只集中拍C朗，反映無論有無上陣，他始終是焦點所在；但她似乎不滿C朗不是正選踢足。
佐真娜續道：「我向神祈求，也希望你的好友費蘭度（指主帥山度士）繼續努力，一起讓我們再多享受一晚吧。」
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C朗拿度現年幾多歲？
C朗出生於1985年，在2022年世界盃時37歲。
C朗的女友是誰？
佐真娜（Georgina Rodríguez），阿根廷人，她在名店任店員時結識C朗，兩人由2016年開始相戀。