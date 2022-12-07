世界盃8強直播賽程｜ViuTV免費波回歸　12.9晚睇巴西對克羅地亞

世界盃8強全部對陣賽程出爐，ViuTV免費直播回歸！在星期五及星期六晚11時，ViuTV將免費播放巴西對克羅地亞、葡萄牙對摩洛哥兩場8強。英格蘭對法國以及荷蘭對阿根廷就不設免費直播，由NowTV 618台播放。



【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

簡評4場8強對碰：

克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

巴西一直是今屆世界盃的冠軍熱門，他們在分組賽首名晉級，16強對韓國盡現霸氣，以4：1輕取對手。在分組賽受傷的主將尼馬，亦已經在16強復出。巴西的隱憂是兩閘傷兵多。至於克羅地亞是上屆亞軍，陣中核心是37歲的莫迪歷，他們最大的特點是韌性。他們分組賽不敗，對比利時及摩洛哥都踢成0：0。在16強，他們又跟日本磨足120分鐘，以互射12碼晉級。克羅地亞近兩屆世界盃一入加時必晉級，相信巴西要盡量在90分鐘內解決「格仔軍團」。

復出的尼馬即射入12碼，巴西大勝韓國。（Getty Images）

荷蘭 對 阿根廷

這場相信是攻防戰！在經驗豐富的雲高爾帶領下，荷蘭在16強對美國竟然轉打防守反擊，並憑此淘汰對手。荷蘭連對美國都打防反，更何況是對阿根廷！荷蘭前場孖寶迪比及加普都是翼鋒出身，速度更快，更要留意一對翼衛杜費斯及戴利白蘭特。阿根廷在16強就靠美斯的精湛個人表現，以2：1淘汰澳洲。其實阿根廷破密集的能力的確麻麻，如果荷蘭真的打穩守突擊，勝負關鍵在於美斯的發揮。

美斯與隊友慶祝晉級8強。（Getty Images）

摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

令人意料不及的是，今屆爆出來的黑馬竟會是摩洛哥！摩洛哥在分組賽不敗，力壓比利時及克羅地亞晉級，到16強與西班牙賽和0：0，再以12碼淘汰對方。摩洛哥的神奇之路能否再行前？就是看看那支敢於棄用C朗拿度的葡萄牙。葡萄牙在16強收起37歲的C朗，21歲小將干卡路首次世界盃正選，大演帽子戲法，以6：1大炒瑞士。究竟C朗在8強會繼續做後備，還是休息夠後重返正選？

在16強，葡萄牙前鋒干卡路大演帽子戲法。（Getty Images）

法國 對 英格蘭

這場是8強唯一一場全歐對決，由法國對英格蘭。這場的勝負關鍵相當在法國球星基利安麥巴比的左路，麥巴比在16強撕破了波蘭的防線，領法國以3：1取勝。究竟英格蘭會怎樣限制麥巴比？英格蘭右閘基爾獲加會凍結到麥巴比，抑或被麥巴比玩弄於股掌之中？

麥巴比帶領法國淘汰波蘭入8強。（Getty Images）

潛在4強對碰分析：

上半區的兩場8強分別是克羅地亞對巴西以及荷蘭對阿根廷，換言之上線的4強有可能出現南美兩大勁旅的正面交鋒，由巴西對阿根廷。

下半區的兩場8強分別是摩洛哥對葡萄牙以及法國對英格蘭，按牌面計，葡萄牙較大機會入4強，他們的對手會是英格蘭及法國的勝方。

回顧各隊16強表現：

【16強】葡萄牙6：1瑞士

葡萄牙今仗先收起隊長C朗拿度，踢出今屆最有霸氣一戰，取代C朗首次踢正選的21歲小將干卡路大演帽子戲法，加上比比、拉菲爾古里路及拉菲爾利亞奧各建一功，締造這場大勝。C朗在74分鐘後備入替，未有大建樹，食了一球「詐糊」。

【16強】摩洛哥0：0西班牙（摩洛哥互射12碼勝3：0）

西班牙維持一貫控球在腳，摩洛哥則以有紀律的防守應對，兩軍在法定時間90分鐘未有交收，完加時仍然互無紀錄。西班牙互射12碼3輪全數宴客，結果摩洛哥擊敗「狂牛兵團」，史上首次躋身世界盃8強。

【16強】克羅地亞1：1日本（克羅地亞互射12碼勝3：1）

日本由前田大然開紀錄，克羅地亞由比列錫追平，兩隊到加時仍再沒有增添比數，120分鐘後踢成1：1，要以互射12碼分勝負。日本3名球員「宴客」被撲出，最後克羅地亞在互射12碼贏3：1。

【16強】巴西4：1韓國

巴西由雲尼斯奧斯﹑尼馬﹑李察利臣及柏基達各建一功，輕鬆領先4球，韓國由白昇浩遠射「破蛋」，最終巴西以4：1輕取韓國晉級，將與克羅地亞爭入4強。

【16強】法國3：1波蘭

法國靠基利安麥巴比梅開二度，並助攻基奧特入波，以3：1擊敗有羅拔利雲度夫斯基破蛋的波蘭，晉級8強，會遇上英格蘭。

【16強】英格蘭3：0塞內加爾

英格蘭靠佐敦軒達臣、哈利卡尼及布卡約沙卡各建一功，以3：0大勝塞內加爾。

【16強】荷蘭3：1美國

荷蘭是首支晉級8強的球隊，他們靠右翼衛杜費斯光芒四射的表現，以3：1擊敗美國。杜費斯今場有1個入球及2次助攻，他分別助攻迪比及戴利白蘭特。

【16強】阿根廷2：1澳洲

阿根廷在同一晚另一場16強，以2：1淘汰澳洲，將會在8強對荷蘭。阿根廷今場由美斯先開紀錄，再由祖利安艾華利斯擴大比數，雖然末段被澳洲破蛋，但都守得住勝局。

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