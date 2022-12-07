世界盃2022｜葡萄牙大勝瑞士闖8強　收起C朗展現更強霸氣

葡萄牙在世界盃16強以6：1大破瑞士，昂然晉級8強，將遇上淘汰西班牙的摩洛哥。

葡萄牙今仗先收起隊長C朗拿度，踢出今屆最有霸氣一戰，取代C朗首次踢正選的21歲小將干卡路大演帽子戲法，加上比比、拉菲爾古里路及拉菲爾利亞奧各建一功，締造這場大勝。C朗在74分鐘後備入替，未有大建樹，食了一球「詐糊」。



C朗在後備席候命。（Getty Images）

葡萄牙今場的攻勢水銀瀉地，貝拿度施華、般奴費南迪斯及祖奧菲歷斯3核驅動，頻頻為取代C朗打正選的干卡路製造機會。17分鐘，葡萄牙前場左路界外球，祖奧菲歷斯接應，轉身妙傳入禁區，干卡路現身接應，在法比安舒哈防守下轉身，左腳勁抽近柱上角入網，球速快到恩尼森馬未及反應，葡萄牙領先1：0。

【干卡路首度世界盃正選即入波】

22分鐘，葡萄牙的奧達維奧艾美臣接應隊友回傳，禁區頂遠射被恩尼森馬救到。同一分鐘，葡萄牙後場長傳，21歲的干卡路接應，擺脫了法比安舒哈後禁區外射門，又被恩尼森馬救到。

劣勢的瑞士靠死球製造威脅，他們在30分鐘博到罰球，梳頓沙基利射得靚，彎過人牆，直沉龍門下角，葡萄牙門將迪奧高哥斯達飛身撲出底線。

39歲的比比頭槌頂入，成為世界盃史上第二年長的入球球員。（Getty Images）

另一廂，葡萄牙稍後靠死球攻勢拉開比數。33分鐘，般奴費南迪斯直接斬角球入禁區，39歲的比比如空中霸王般搶點，就在法比安舒哈及文路爾艾簡治兩位瑞士中堅之間一頂入網，為葡萄牙領先到2：0。比比以39歲283日成為世界盃淘汰賽最年長的入球球員。

比比慶祝入球。（Getty Images）

38分鐘，瑞士有次機會，右閘艾迪美臣費南迪斯底線地波傳中，葡萄牙門將迪奧高哥斯達撲高，中場費奧拿頭槌攻門。倒地的迪奧高哥斯達伸高手勉強撲到一點，再由隊友達洛治護空門。

費奧拿頭槌攻門，達洛治護空門。（Getty Images）

有葡萄牙幾位才華橫溢的進攻中場支援下，干卡路今場的機會一個接一個。43分鐘，般奴費南迪斯送上致命直線，干卡路在禁區內再有機會射門，被恩尼森馬落地撲出底線。葡萄牙半場維持領先2：0。

干卡路完半場前的射門，被恩尼森馬撲出。（Getty Images）

51分鐘，葡萄牙左路的傳中被解圍，落在右閘達洛治腳下，他以速度爆過魯賓華加斯落底傳中，干卡路前柱接應，快瑞士後衛高美特一步，射穿恩尼森馬「細龍門」入網，梅開二度，葡萄牙領先到3：0。

干卡路梅開二度，射穿恩尼森馬「細龍門」。（Getty Images）

干卡路首次在世界盃正選，想不到就可以攻入兩球，但更想不到的還在後頭！（Getty Images）

55分鐘，葡萄牙快速轉守為攻，干卡路在禁區頂接應傳球，轉身一控，發現左邊有後上而至的左閘拉菲爾古里路，他傳往左路，送古里路入禁區。古里路無人看管，推到順之後為葡萄牙射成4：0。

干卡路助攻，拉菲爾古里路為葡萄牙射成4：0。（Getty Images）

瑞士在58分鐘破蛋，他們靠角球攻勢，斬入禁區，遠柱的文路爾艾簡治無人看管下攻入，追成1：4。

瑞士的艾簡治接應角球射入，追近至1：4。（Getty Images）

然而，這個入球並沒有喚醒瑞士，葡萄牙繼續攻。67分鐘，葡軍簡單組織，迪奧高哥斯達斬上前場，般奴費南迪斯與對手爭波後，落在貝拿度施華腳下，他向前傳給祖奧菲歷斯。祖奧菲歷斯斜傳右路，干卡路接應，入到禁區，單對單面對恩尼森馬，他乖巧挑射入網。葡萄牙領先到5：1。

干卡路挑傳入網，大演帽子戲法。（Getty Images）

首次世界盃正選即連中三元，有沒有令人想起高路斯？（Getty Images）

葡萄牙打到瑞士毫無還擊之力，教練費蘭度山度士開始換人，其中C朗拿度在74分鐘入替，上演帽子戲法的干卡路亦同時被換走。84分鐘，瑞士後場犯錯，葡萄牙截到，傳予C朗單刀埋門射入，但C朗越位在先，入球無效。

C朗食了一球「詐糊」。（Getty Images）

92分鐘，在87分鐘才入替的葡萄牙前鋒拉菲爾利亞奧從左路入到禁區，右腳射出一記靚波，彎入瑞士大門，葡萄牙贏到6：1完場，以一場充滿霸氣的勝仗，昂然打入8強。他們的8強對手會是北非球隊摩洛哥。

兩隊今場的控球其實相差不遠，但葡萄牙的埋門就有威脅得多，14次攻門多達9次中目標，至於瑞士10射僅3中。

拉菲爾利亞奧埋齋，葡萄牙贏到6：1完場。（Getty Images）

**以下為賽前消息**

C朗女友佐真娜到場觀戰。（Getty Images）

自從2008年歐國盃分組賽對瑞士後，C朗14年來首次在國際大賽失去葡萄牙正選。他在葡萄牙連續31場大賽正選斷纜。

比起分組賽末輪以1：2不敵韓國，葡萄牙的正選作出8處大變，其中葡萄牙教練費蘭度山度士作出大膽的變動，收起37歲的隊長C朗拿度，其正選位置被賓菲加21歲小將干卡路取代。在上場對韓國的65分鐘，費蘭度山度士將C朗調走，他表示不太喜歡C朗被換離場時的反應。此外，拉菲爾古里路會取代祖奧簡斯路打左閘。

葡萄牙正選陣容：

門將：22迪奧高哥斯達

後衛：2達洛治、4魯賓戴亞斯、3比比、5拉菲爾古里路

中場：25奧達維奧艾美臣、14威廉卡華路、10貝拿度施華

前鋒：8般奴費南迪斯、26干卡路、11祖奧菲歷斯



失去正選的C朗抵達球場。（Getty Images）

瑞士正選陣容：

門將：1恩尼森馬

後衛：22法比安舒哈、5文路爾艾簡治、13列卡度洛迪古斯

防中：2艾迪美臣費南迪斯、8費奧拿、10格列沙加、17魯賓華加斯

攻中：23梳頓沙基利、15迪積比爾蘇維

前鋒：7比列安保路



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葡萄牙上仗意外不敵韓國，也造就韓國死裏逃生出線16強，今晚葡萄牙在淘汰賽遇上瑞士，誓全力爭取8強一席。

C朗。（Getty Images）

格列沙加。（Getty Images）

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