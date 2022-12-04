世界盃2022｜阿根廷有驚無險贏澳洲8強鬥荷蘭　千場美斯先開紀錄

卡塔爾世界盃2022的16強，阿根廷對澳洲險勝2：1晉級8強，將會面對荷蘭。

職業生涯第1000場上陣的美斯，在35分鐘先開紀錄。阿根廷在57分鐘前場逼搶成功，由祖利安艾華利斯射成2：0。不過，澳洲靠奇治葛雲改變方向的遠射追近至1：2，令比賽尾段變得非常精彩，幸好利辛度馬天尼斯的封堵加上達米安馬天尼斯補時的撲救，為阿根廷保住勝局，有驚無險晉級。



美斯職業生涯第1000場，帶領阿根廷出戰世界盃16強蒐澳洲。（Getty Images）

阿根廷在分組賽最後一輪以2：0擊敗波蘭，取得C首名晉級16強，面對D組次名的澳洲。與上場比，今仗的正選只有一個變動，由艾真度高美斯取代有傷的迪馬利亞。澳洲的正選跟末輪分組賽贏丹麥1：0比，同樣有一個變動，中場奇洛巴古斯首次國際賽正選披甲，取代了上仗贏丹麥1：0的正選奇治葛雲。

頭10分鐘是攻防戰，阿根廷壓住澳洲半場進攻，控球比率超過8成，尋找機會，但澳洲眾志成城，相當集中，令阿根廷也沒有辦法。17分鐘，艾真度高美斯在左路推大位，起右腳遠射高出，完全沒有威脅。這是今場首次射門。

阿根廷核心美斯初段常常回到防中位置要波。（Getty Images）

美斯今仗瞻前顧後，雖然名為前鋒，但位置很自由，有時站到最前，有時會落到防中位置接應，再帶波或分波。今場是美斯第1000場職業比賽，包括169場代表阿根廷的國家隊比賽，以及831場代表巴塞隆拿及巴黎聖日耳門的球會賽。過去999場比賽，美斯取得788個入球及338次助攻。

比賽過了20分鐘，阿根廷的壓力稍緩，澳洲亦企穩陣腳，搶回少許控球。澳洲並非踢「901」死守，他們在後場奪回控球權後，並不着急斬上前場，會在後場愎慢控球，徐圖後計。組織到上前場的話，澳洲亦不惜兵力，五六個球員開上前場參與。澳洲的組織並非一味靠斬，有板有眼，尤其以積臣艾雲及貝軒治在左路的配合不錯。

上半場踢了超過半小時，仍是悶戰一場，阿根廷老鼠拉龜，雙方都未找到中目標的埋門。在這種僵持局面，就靠球星的靈光一閃。

美斯在關鍵的時候站出來！

美斯在澳洲防線的人縫中找到空位起腳射入，阿根廷領先1：0。（Getty Images）

35分鐘，阿根廷在右路近底線有個罰球，美斯斬入禁區被解圍，皮球輾轉再回到美斯腳下。美斯傳予禁區頂的阿歷斯麥亞里士打再走位入禁區接應。麥亞里士打放直線入禁區，先傳到奧達文迪腳下，但這位阿根廷中堅似乎控甩腳。不過，塞翁失馬，皮球落在美斯腳下。

美斯射穿澳洲後衛蘇達的「細龍門」為阿根廷先開紀錄。（Getty Images）

在人叢當中，美斯一控，望見空位，起左腳射穿澳洲後衛蘇達的「細龍門」入網，盡顯射術，為阿根廷先開紀錄。澳洲成為美斯第129支攻破大門的球隊。

這是美斯在世界盃的第9個入球，也是他在淘汰賽的首個入球。美斯的世界盃入球超越馬勒當拿，離追平阿根廷紀錄保持者巴迪斯圖達（10球）尚有一球。35歲的美斯成為阿根廷史上在世界盃淘汰賽最年長的入球球員，之前的是「彈弓人」艾耶拉，當年33歲的艾耶拉在2006年世界盃8強對德國攻入。

美斯與隊友慶祝入球。（Getty Images）

阿根廷上半場雖然佔超過6成控球，但其實只製造到兩次攻門，一次是艾真度高美斯沒威脅的遠射，另一次就是美斯的入球，為球隊半場領先1：0；至於澳洲只有一腳不中目標的埋門。

美斯射門時失平衡，被馬菲賴恩接住。（Getty Images）

換邊後，在50分鐘，阿根廷右路傳中，輾轉落到禁區頂的美斯腳下，但他射門時失平衡，力量欠奉，被馬菲賴恩接住。同時，阿根廷由利辛度馬天尼斯入替艾真度高美斯，轉踢三中堅，將兩閘推前變翼衛，加強前場壓逼。

迪保羅及艾華利斯合作逼搶，令馬菲賴恩失誤，艾華利斯射成2：0。（Getty Images）

57分鐘，阿根廷前場逼搶，迪保羅如「電兔」一樣，從右路高速壓向澳洲防線，再逼甩澳洲門將馬菲賴恩，另一位參與逼搶的祖利安艾華利斯搶到，射入空門。這招「雙鬼拍門」令阿根廷領先到2：0。艾華利斯兩次在世界盃正選上陣，兩場都有入波。

艾華利斯慶祝入球。（Getty Images）

原本以為阿根廷兩球在手，勝券在握，但上天似乎想令比賽尾段精彩一點，送給澳洲一個有幸運成份的入球。77分鐘，幾乎零攻勢的澳洲由貝軒治左路傳中，阿根廷中堅奧達文迪解圍，後備入替的澳洲翼鋒奇治葛雲遠射，省中安素費南迪斯改變方向入網，令阿根廷門將達米安馬天尼斯束手無策，澳洲追成1：2。

奇治葛雲的遠射省到人改變方向，令達米安馬天尼斯束手就擒。（Getty Images）

這個入球掀起高潮，為原本死氣沉沉的澳洲注入強心劑。81分鐘，貝軒治突然神勇，從左路連過幾關，爆入阿根廷禁區，過了奧達文迪，但他起腳時利辛度馬天尼斯奮不顧身封走。

貝軒治過了奧達文迪，但過不到利辛度馬天尼斯。（Getty Images）

阿根廷在末段都有不少機會拉開比數，但後備入替的前鋒拿達路馬天尼斯屢次失機。89分鐘，阿根廷前場反擊，美斯引球推進，帶到禁區頂，已經引了幾乎所有澳洲後防的注意。美斯並不貪功，斜傳給無人看管的拿達路馬天尼斯，但他竟然失機，右腳一射高出。

美斯在尾段仍然生龍活虎。（Getty Images）

93分鐘，美斯仍然龍精虎猛，再交妙傳，送拿達路馬天尼斯一程，但他的射門被馬菲賴恩封到；輾轉之下，美斯有機會在禁區外起腳遠射，但未能中目標。95分鐘，拿達路馬天尼斯又有機會起腳，但被馬菲賴恩用腳救出，反彈到美斯腳下，但美斯反應不及，撞了皮球出底線。

若非達米安馬天尼斯救出加朗古奧的射門，相信這場比賽要踢加時。（Getty Images）

最驚心動魄的是97分鐘，澳洲用傳中轟炸阿根廷禁區，小將加朗古奧轉身近射，被達米安馬天尼斯救到再接實，幫阿根廷保住2：1勝局完場。阿根廷有驚無險，挺進8強，將會跟淘汰美國的荷蘭爭入4強。

美斯賽後與隊友慶祝晉級8強。（Getty Images）

美斯當選今場最佳球員。（Getty Images）

**以下為賽前消息**

迪馬利亞今仗未能披甲。（Getty Images）

【球迷注意】所有16強賽事皆**沒有**Viu TV免費直播。

相比上場分組賽贏波蘭2：0，阿根廷的正選作出一個變動，由艾真度高美斯取代有傷的迪馬利亞。

此外，今場是美斯第1000場職業比賽，包括169場代表阿根廷的國家隊比賽，以及831場代表巴塞隆拿及巴黎聖日耳門的球會賽。過去999場比賽，美斯取得788個入球及338次助攻。

美斯賽前熱身。（Getty Images）

至於澳洲的正選亦有一處變動，中場奇洛巴古斯首次國際賽正選披甲，取代了上仗贏丹麥1：0的正選奇治葛雲。

阿根廷正選陣容（4-3-3）：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、8馬高斯阿古拿

中場：7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打

前鋒：10美斯、9祖利安艾華利斯、17艾真度高美斯



澳洲正選陣容（4-4-2）：

門將：1馬菲賴恩

後衛：2迪基尼克、4基爾盧尼斯、19蘇達、16貝軒治

中場：26奇洛巴古斯、13阿倫穆爾、22積臣艾雲、7馬菲歷基

前鋒：15米歇爾杜基、14拉利麥基爾



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

美斯上仗以球王級表現帶領阿根廷擊敗墨西哥，昂然晉級16強，他豪言「我們的世界盃現在才開始」，而且他強調無傷在身，且看他今場能否繼續踢出身價。

美斯強調無傷在身，球迷可以放心。（Getty Images）

澳洲方面，球隊在小組以6分晉級，是參加世界盃以來最佳戰績，也是第二次晉級16強。論星味，這支澳洲遠不及當年基維爾、卡希爾、維杜卡的黃金一代，但實而不華的踢法，反而帶領「袋鼠軍」踢出高效表現。

今屆的澳洲中場阿倫穆爾及門將馬菲賴恩。（Getty Images）

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？ 卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。 荷蘭對美國的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？ 荷蘭對美國的勝方，晉級後將遇上阿根廷或澳洲的勝方。阿根廷對澳洲於12月3日深夜3時舉行。

更多世界盃相關報道：