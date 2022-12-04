世界盃2022｜荷蘭踢出高效足球　3：1輕取美國率先闖8強

卡塔爾世界盃2022進入淘汰賽階段，率先上演的16強大戰是荷蘭對美國。

美國主導戰局，但一切盡在荷蘭掌握中，全場專心打反勝，上半場以兩球類近的入球，由迪比及白蘭特各建一功，美國下半場一度追至較接近紀錄，杜費斯其後奠定勝局，以3：1淘汰美國，率先躋身8強。



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卡塔爾世界盃首場淘汰賽上演，荷蘭排出3-4-1-2陣式，與上場對卡塔爾的陣容相同，前線由3場皆有進賬的加普夥拍迪比攻堅，防線由雲迪積克領軍。美國方面，上場一箭定江山的基斯甸普列錫勇戰受傷，幸好今仗趕及復出披甲。

基斯甸普列錫最後一輪分組賽受傷，幸好趕及16強復出。（Getty Images）

美國開賽早段壓住荷蘭打，荷蘭解圍不遠，麥堅尼交出直線，普列錫剛好沒有越位，單刀面對門將路柏特起腳，可惜被對方以腳擋出。荷蘭全場第一次像樣攻勢，由後場組織，加普前場傳給右路的杜費斯地波傳中，後上的迪比撞射破網，攻入今屆的第一球。

迪比接應杜費斯傳中，第一時間撞射建功。（Getty Images）

普列錫初段一次單刀機會，卻被路柏特撲出。（Getty Images）

即使荷蘭領先一球，戰局未有特別改變，做好防務，繼續反守還擊的打法。美國縱然保持控球，但未能組織太多機會。荷蘭一次解圍不遠，添莫菲韋亞禁區外遠射，路柏特雙手托出。

戰至補時階段，荷蘭最後一擊，杜費斯右路落底地波傳中，美國防線再度跟甩人，白蘭特無人看管下撞射破網，就像複製首個入球一樣，荷蘭領先至兩球返回更衣室。

荷蘭完半場前同樣右路攻勢，杜費斯助攻白蘭特建功，擴大領先至兩球。（Getty Images）

半場休息後，兩軍都作出調動，荷蘭換入古普美拿斯及貝雲積；美國則由基奧雲尼雷拿取代費拉拿。

力爭盡早收復失地的美國，換邊後不乏攻勢，普列錫右路開出角球，造成禁區一輪混戰，添列姆近門起腳，幸好有荷蘭守將護空門，美國依然無功而還。「美國隊長」扣入大位起腳，被路柏特輕鬆接實。雷拿其後左路突破，橫傳予麥堅尼一控一射卻高出。

美國下半場初段不乏攻勢，荷蘭依然力保不失。（Getty Images）

荷蘭繼續專心打反擊，迪比接應加普禁區外起腳，幸好美國門將馬特端拿托出底線。達斯其後在後場失去控球，馬特端拿先擋出的古普美拿斯遠射，再撲出迪比的近門頭槌。

美國再作調動，迪比後場誤傳，後備入替的哈治胡禮推過門將時太大力，無功而還。美國右路另一次攻勢，普列錫地波傳中，胡禮入楔時撞到皮球，剛好笠死路柏特，追成1：2較接近紀錄。胡禮其後再有機會，可惜被出迎的路柏特快一步解圍。

胡禮入替後建功，美國以幸運入球追至較接近紀錄。（Getty Images）

以為美國燃起反勝希望，但卻被杜費斯破滅，美國防線完全沒有球員看守杜費斯，他接應白蘭特的準繩傳中，遠柱撞射得手，81分鐘再度擴大領先至3：1，結果荷蘭力保勝局，率先打入8強，對手將會是阿根廷或澳洲的勝方。

狀態大勇的杜費斯，接應白蘭特傳中建功，助荷蘭擴大領先優勢。（Getty Images）

荷蘭正選陣容（3-4-1-2）：

門將：23路柏特

後衛：2祖利安添巴、4雲迪積克、5尼敦阿基

中場：22杜費斯、15迪魯恩、21法蘭基迪莊、17戴利白蘭特

進攻中場：14卡拉臣

前鋒：8加普、10迪比



美國正選陣容（4-3-3）：

門將：1馬特端拿

後衛：2達斯、3獲加森馬文、13添列姆、5安東尼羅賓遜

中場：8韋斯頓麥堅尼、4泰拿阿當斯、6尤路斯穆沙

前鋒：21添莫菲韋亞、9捷西斯費拉拿、10基斯甸普列錫



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美國方面，踢來表現平平，今仗面對荷蘭，難免被看低一線。但要留意的是門將馬特端拿，從學界「派膠」被網絡欺凌，到今天於世界盃為國家隊守住後方，他付出了無窮努力，甚至參與室內足球賽，改踢後衛與中場，令自己能夠兼任防線清道夫的工作。

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美國門將馬特瑞拿。（Getty Images）

卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？ 卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。 荷蘭對美國的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？ 荷蘭對美國的勝方，晉級後將遇上阿根廷或澳洲的勝方。阿根廷對澳洲於12月3日深夜3時舉行。

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