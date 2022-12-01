世界盃｜歐洲最美公主傳迷上西班牙天才中場加維　一影片被指花心

西班牙今晚在F組爭取出線的形勢大好，年僅18歲的中場加維（Gavi）在對哥斯達黎加一仗入球，成為隊史最年輕的世界盃入球球員。

加維年輕、帥氣，一向吸引許多少女球迷，西班牙傳媒《阿斯報》更指，該國皇位繼承人、獲譽「歐洲最美公主」的萊昂諾爾公主（Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz），也迷上了加維，西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）也親自向這位天才中場索取簽名。



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萊昂諾爾公主是西班牙國王費利佩六世的長女，她因此成為西班牙王位指定繼承人，若然她未來登基，將會成為自19世紀的伊莎貝拉二世後，首位西班牙女王。

萊昂諾爾公主現年17歲，自小長得精緻可愛，逐漸成長後，獲譽為「歐洲最美公主」。

萊昂諾爾公主是西班牙王位繼承人。（Getty Images）

儘管萊昂諾爾公主是王位繼承人，但正值少女年紀，自然也會有喜歡的偶像，曾經親身探訪西班牙女足代表隊的她，被西班牙《阿斯報》指暗地裏非常喜歡國家隊中場加維，報道指：「她在學校用的資料夾，上面貼滿了加維的照片。」

18歲的加維在世界盃大放異彩，相當受歡迎。（Getty Images）

《阿斯報》日前也發布了西班牙國王費利佩六世親訪卡塔爾、並到更衣室探訪國家隊的情況，他除了跟每個球員握手、問好，也向全軍致辭，最後，加維更親自向他送上一件自己的9號球衣，費利佩六世還親自向他索取簽名，令人猜測他是否想為女兒送上喜愛球星的簽名波衫。

費利佩六世造訪西班牙國家隊：

不過，《阿斯報》指效力巴塞隆拿的加維目前雖然單身，「但他很花心」，並以他曾在粉絲見面會上，獲美女球迷送上一張寫上電話號碼的紙仔為例子，從該段一度瘋傳的影片中，可見一名少女球迷要求加維簽名在一塊巴塞隆拿旗幟上，然後向他遞上一張紙仔，加維一時未有為意，回過神來接下紙仔，看了一看，又急忙放到大腿上，再與該球迷臉貼臉合照，但影片沒有拍到後續，難用這片段就說他花心。

加維收到女球迷送上電話號碼影片一度熱傳：