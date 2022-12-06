世界盃人物誌︱摩洛哥之心夏基美　西班牙最熟悉的陌生人

世界盃16強西班牙對摩洛哥一戰，對狂牛兵團而言，敵營中有位最熟悉的陌生人——在馬德里出生和成長的世界級球員夏基美（Achraf Hakimi）。曾有機會當上西班牙國家隊梯隊一員，當時他只感到非我族類，於是跟隨自己的心與根，披上摩洛哥戰衣。



夏基美是摩洛哥陣中另一焦點巨星。（Getty Images）

世界盃16強：摩洛哥 對 西班牙

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速度飛快的最強帶刀侍衛

夏基美的父母來自摩洛哥，父親在馬德里街頭當小販，母親當清潔女傭。夏基美自小已顯露足球天份，奔跑速度飛快、總是充滿能量，在鄰里間踢出名堂。媽媽嘗試讓他玩其他運動，例如游泳、柔道，他卻獨愛足球，皇家馬德里球探在一項小型賽事看中8歲的夏基美，他一路由球會梯隊踢上一隊。

時任主帥施丹培育下，攻守兼備的他在皇馬初試啼聲已驚艷，當上銀河艦隊歷來首位阿拉伯球員。2017/18球季隨隊半季贏得歐聯後，外借多蒙特兩季讓他真正打響名堂——2020年2月對柏林聯一仗錄得時速36.48公里，刷新自己3個月前創下的德甲速度紀錄。一雙摩打腳頻頻為隊友送上助攻，榮膺新一代「最強帶刀侍衛」。

摩洛哥分組賽擊敗比利時後，夏基美跑到場邊親吻母親。（夏基美Twitter）

令人意外的職業生涯選擇

多蒙特留不住他，2020年轉投意甲國際米蘭即獲意甲冠軍，球會班主張康陽家族企業蘇寧集團屢傳財困，夏基美出走已是意料中事，他在芸芸聘約中選擇法甲巴黎聖日耳門（PSG），7100萬歐元轉會費使他一躍為全球身價最高阿拉伯球員的同時，沒有選擇回到西甲或轉戰英超豪門，令人對他追求足球事業巔峰的雄心抱有懷疑。

當然大家不應將個人價值觀套用到他人身上，對於已贏過歐聯、意甲和法甲冠軍的夏基美來說，改善家人生活，一樣重要：「我母親為別人的房子清潔，父親是個小販，踢足球是我的夢想，他們和我的弟妹都為我而犧牲。我們曾經很窮困，現在輪到我為他們而戰！」

今屆世界盃他的母親、弟弟、妹妹、太太和兩個兒子均到場觀戰，摩洛哥2：0清脆擊倒上屆季軍比利時賽後，他跑到場邊親吻媽媽一幕，成為今屆賽事其中一道最美麗風景，他之後在Twitter上載這張照片，深情加上一句：「媽媽我愛你」，那份濃濃的母子情令人動容。

4年前2018世界盃，夏基美已曾帶領摩洛哥與曾是「自己人」的西班牙大鬥法。（Getty Images）

夏基美為什麼不選擇西班牙？

留不住夏基美的，豈止多蒙特和國際米蘭？曾經，他身處西班牙青年軍陣營。獲徵召入狂牛梯隊，「我在那裏待過數天，感覺那地方不屬於我，沒有家的感覺。沒有任何特別的地方，就是跟我的家不一樣——身為摩洛哥人的阿拉伯文化。」

突兀感受當然不是單獨一次經歷得來，他在2019年接受西班牙《世界報》訪問提到，在西班牙生活的日常經歷，「就算我有西班牙身分證和護照也沒用，他們看到我的阿拉伯名字、看到我的摩洛哥人面孔，他們有心或無意都好，都會做出種族歧視的事情。」

夏基美說，戴上喼帽駕着名車離開班拿貝球場，或跟朋友外出食飯，往往遇上警察截查，「他們以為我們是偷車黨」，他不是不能理解，「他們不會截查西班牙白人」，但差別待遇難免帶來不快，點滴累積下來，久而久之那道無形的牆令他與西班牙漸行漸遠。相反，摩洛哥人毫不吝嗇對夏基美、薛耶治等非本土出生球員的熱愛，「我深深感受到摩洛哥人的熱情。」

摩洛哥球迷在同屬阿拉伯國家的卡塔爾人多勢眾。（Getty Images）

「就算生於火星，摩洛哥人也不會介意」

此消彼長之下，夏基美聽從自己的心和根，選擇代表摩洛哥國家隊。這個北非國家近十分一國民並非居住在本國，國家隊中，亦有大量像夏基美那樣並非生於摩洛哥的國腳，如薛耶治與守將馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）均來自荷蘭，前鋒保法爾（Sofiane Boufal）生於法國。

今次是摩洛哥繼1970、1986、1994、1998及2018年後，歷來第六度晉身世界盃決賽周。對比1998年一屆他們陣中只有兩人並非在本國出生，今屆摩洛哥26人大軍中多達14個球員在海外出生。對於這一點，當地人看來一點也不介意，年輕球迷費恩尼（Ayman El Felyani）向獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）聲稱「國籍是個流動概念」，「身為摩洛哥人，我不介意國家隊成員生於火星。」

摩洛哥最強CP：夏基美+薛耶治

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與西班牙不是冤家不聚頭

正是摩洛哥人這份同根同心的情義，為國家隊送上無窮動力，在今屆世界盃踢出亮眼表現，在F組面對上屆世界盃亞季克羅地亞、季軍比利時，仍能以7分首名出線，是今屆其中一支最驚喜球隊。隨着主辦國卡塔爾和另一阿拉伯國家沙特阿拉伯分組賽相繼出局 ，令同為阿拉伯國家的非洲代表摩洛哥彷彿有半個主場之利，在當地大受當地球迷歡迎。

4年前摩洛哥在分組賽兩連敗、已篤定出局情況下，最後一輪遇上西班牙踢成2：2，包尾出局；4年過後16強重遇，摩洛哥是F組首名球隊，反而西班牙在E組次名出線。夏基美熟悉西班牙，狂牛兵團中老友如莫拉達對他了解亦深，「累積4年的經驗，我在心態上更成熟。西班牙是世界前五位強隊，以冠軍為目標參加世界盃，但教練教授我們贏家思維，無論對手是誰，我們也會嘗試以自己的方式爭勝」，夏基美說。

他認為，球隊既然能以首名晉級，「為何不能再創驚喜？」 夏基美與老友薛耶治在摩洛哥右路如入無人之境，今晚面對他熟悉的西班牙，能否為國家隊再創足球歷史新一頁？

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