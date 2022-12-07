世界盃熱話｜摩洛哥挫西班牙首晉8強 國王穿球衣現身與民同樂
撰文：黎建明
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摩洛哥在世界盃16強對西班牙，球隊在120分鐘的比賽中力保不失後，於互射12碼階段以3：0取勝，首度晉級世界盃8強。
賽後各地摩洛哥球迷紛紛慶祝得來不易的勝仗，摩洛哥國王國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）除致電祝賀國家隊外，更穿上球衣到街上與民眾慶祝。
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英媒《BBC》報道，穆罕默德六世完場後致電摩洛哥主帥列格古（Walid Regragui），列格古說：「對一個摩洛哥人而言，這通電話意義非凡。他（穆罕默德六世）經常鼓勵我們和提供建議，並要求我們全力比賽。他一直以我們為榮，為此我們亦希望走得更遠，並在下場比賽做得更好。」
除致電祝賀球隊，網媒《Middle East Online》報道，穆罕默德六世在首都拉巴特（Rabat）現身，身處在座駕內的他穿上國家隊球衣、加入正在慶祝的民眾。從片段中可見，街上群眾非常熱情，紛紛向載有國王的車輛揮手，車內國王亦揮着手上的摩洛哥國旗，面露笑容地致意。
除首都拉巴特外，摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca） 、以至西班牙城市巴塞隆拿、畢爾包，均有摩洛哥球迷聚集慶祝。
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各地摩洛哥球迷到街上慶祝：
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世界盃16強 西班牙對摩洛哥的賽果？
雙方在120分鐘的比賽中踢成0：0，摩洛哥在互射12碼階段以3：0勝出。
世界盃 摩洛哥的8強對手是誰？
葡萄牙。
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