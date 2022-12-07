世界盃熱話｜摩洛哥挫西班牙首晉8強　國王穿球衣現身與民同樂

摩洛哥在世界盃16強對西班牙，球隊在120分鐘的比賽中力保不失後，於互射12碼階段以3：0取勝，首度晉級世界盃8強。

賽後各地摩洛哥球迷紛紛慶祝得來不易的勝仗，摩洛哥國王國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）除致電祝賀國家隊外，更穿上球衣到街上與民眾慶祝。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

摩洛哥主帥列格古賽後收到國王來電。（Getty Images）

英媒《BBC》報道，穆罕默德六世完場後致電摩洛哥主帥列格古（Walid Regragui），列格古說：「對一個摩洛哥人而言，這通電話意義非凡。他（穆罕默德六世）經常鼓勵我們和提供建議，並要求我們全力比賽。他一直以我們為榮，為此我們亦希望走得更遠，並在下場比賽做得更好。」

摩洛哥國王穆罕默德六世穿上國家隊球衣，乘車在首都拉巴特（Rabat）的街上與民眾一同慶祝。（影片截圖）

除致電祝賀球隊，網媒《Middle East Online》報道，穆罕默德六世在首都拉巴特（Rabat）現身，身處在座駕內的他穿上國家隊球衣、加入正在慶祝的民眾。從片段中可見，街上群眾非常熱情，紛紛向載有國王的車輛揮手，車內國王亦揮着手上的摩洛哥國旗，面露笑容地致意。

除首都拉巴特外，摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca） 、以至西班牙城市巴塞隆拿、畢爾包，均有摩洛哥球迷聚集慶祝。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

各地摩洛哥球迷到街上慶祝：

+ 9