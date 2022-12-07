世界盃熱話｜西班牙悶戰不敵摩洛哥　陳肇麒點評：抵你出局

西班牙在世界盃16強對摩洛哥時，球隊聞名於世的傳控踢法不但未能助球隊晉級，更為球迷帶來一場悶戰。



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西班牙雖控球率極高，卻未能取得入球。（Getty Images）

西班牙主帥安歷基賽前曾表明會堅持傳控踢法，而根據國際足協統計，今場比賽西班牙控球率高達68%，摩洛哥只有22%，而餘下10%則是雙方爭奪球權。



雖然西班牙控球率是對方三倍有多，射門中框次數卻只有一次，亦未能轉化成入球，最終球隊在互射12碼頭三輪亦全部宴客，以0：3不敵摩洛哥。

不少球迷紛紛表示今場戰情沉悶，已退役的香港隊入球紀錄保持者陳肇麒亦在社交媒體上，點評西班牙傳控踢法不足之處：「曼城玩傳控，而球隊兩翼扭得過得；以前巴塞有一個美斯扭得夠；而西班牙國家隊十一個都係控傳橫傳。」他亦以標籤寫上「低（抵）你出局」與「悶」。

前港隊前鋒陳肇麒。（資料圖片）

去年歐國盃，陳肇麒曾批評西班牙前鋒莫拉達，當時他指：「如果你（莫拉達）生於香港，入選都可能無份」。他在今屆世界盃分組賽時，又曾評論克羅地亞的越位爭議，坦言自己不喜歡VAR。不過，港超聯正計劃引入VAR，有望在23/24球季開始起用。