世界盃16強｜西班牙鬥摩洛哥　安歷基：「叫咗佢哋練1000球12碼」

西班牙今晚（6日）11時在世界盃16強迎戰黑馬摩洛哥，球隊主帥安歷基出席賽前記者會上表示，自己一年前已要求球員特訓12碼，亦為球隊對日本一仗表現辯護。



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西班牙上年出戰歐國盃，最終在4強與意大利踢足120分鐘後，雙方互射12碼分勝負，當時西班牙的丹尼爾奧莫與莫拉達宴客，球隊最終以2：4不敵意大利，未能晉級。

西班牙在2021年的歐國盃4強比賽中，在互射12碼時不敵意大利。（Getty Images）

世界盃16強：摩洛哥 對 西班牙

今晚11時 Now 616、618台直播



一年多後，西班牙來到世界盃淘汰賽階段，主帥安歷基為避免重蹈覆轍，聲稱：「一年多前，我在一個西班牙訓練營中，要球員在世界盃前至少練習1000球12碼。如果你們等到世界盃才練的話，訓練量會不足。」

安歷基要求球員自己練習一千球12碼。（Getty Images）

不少球迷認為，十二碼是幸運成份居多，本身是前西班牙國腳的安歷基並不認同這看法，「如果你練習了1000次的話，你就能按自己決定好的方法射球。」

此外，安歷基亦認為門將發揮比運氣更重要，而隊內三名門將均擅長應對12碼。

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西班牙繼首場分組賽以7：0大破哥斯達黎加與1：1賽和德國後，爆冷1：2不敵日本，只能次名晉級16強，更因此大受批評，安歷基認為外界對球隊並不公平，「我們那10分鐘的確踢得不好，但那只是270分鐘內的10分鐘，你們只會看負面的事，我認為除了那10分鐘外，其餘時間我們表現相當好。」

安歷基為球隊對日本時的表現辯護。（Getty Images）

西班牙的對手摩洛哥在分組賽時賽和上屆亞軍克羅地亞0：0，更以2：0擊敗上屆季軍比利時，以F組首名晉級。安歷基肯定摩洛哥的實力，但不擔心賽果，「我在意的是球隊表現。如果我們踢得好，正常就會贏波。」