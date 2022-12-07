世界盃2022｜西班牙練射過千球12碼也徒勞　安歷基避談前程

「我要求球員們返去『做功課』，他們需要主射1000球12碼，熟能生巧，就算去到關鍵時刻，都可以像平時般主射。」安歷基這個如意算盤，在16強對摩洛哥一仗打不響，互射12碼3球全數宴客，最終16強黯然出局。



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西班牙與摩洛哥爭奪世界盃8強的席位，全場120分鐘互交白卷，結果以最殘酷的互射12碼決定晉級誰屬。

戰至互射12碼階段，相信是正中西班牙的下懷，事關主帥安歷基賽前透露，球隊是有備而來，「一年多前，西班牙一次訓練中，我要求球員們反覆練習射12碼，射夠1000球，因為我們在開賽前才訓練已經太遲。當你熟能生巧後，就算遇上極大壓力，也可以按照自己的方法操刀。」

西班牙鬥摩洛哥 安歷基：「叫咗佢哋練1000球12碼」

西班牙與摩洛哥踢足120分鐘，最終互無紀錄。（Getty Images）

西班牙準備已久，只求不再重蹈上年歐洲國家盃4強12碼不敵意大利的覆轍，在今屆世界盃16強成果驗收。「狂牛兵團」首人操刀的沙拉比亞，角球太盡中柱彈出，出師不利。緊接操刀的卡路士蘇拿，緩緩地助跑，一射卻被耶辛尼保奴捉到路，當時直播鏡頭捕捉安歷基的神情，難免失望。

摩洛哥兩球全中，西班牙壓力更大，重責落在隊長布斯基斯身上，下場與蘇拿一樣，被保奴撲出，結果互射12碼3輪全數宴客，不敵摩洛哥16強止步。

世界盃2022｜西班牙12碼全宴客出局 摩洛哥締歷史首次闖8強

西班牙繼上年歐國盃4強後，再度在互射12碼中落敗。（Getty Images）

西班牙3名12碼宴客的球員：

倘若西班牙練習1000球12碼屬實的話，如今過千球的努力變白練。安歷基賽後被問及12碼人選的安排，他承受一切責任，「解釋很簡單，我選擇由誰主射，我認為他們是最佳的人選，讓我再選一次，我也會揀選他們。」安歷基再次強調，為出局負上全數責任，「沒有理由怪責球員，他們完全是跟隨我的指示，但無法取得入球，就是這樣。」

安歷基賽後當然被問及前途問題，他坦言現在不是談論留下與否的適當時機，「我與國家隊的合約即將屆滿，現時當然不是談我未來的時機，但我對在國家隊及足總主席的關係全都很滿意。」

西班牙主帥安歷基主動「孭鑊」，承擔所有輸波責任。（Getty Images）

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