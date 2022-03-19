劍擊｜羅浩天勇闖佩劍世界盃正賽　成男女港隊中唯一

劍擊今周分別上演男、女子佩劍世界盃，在匈牙利布達佩斯上演旳男佩賽事，港將羅浩天成功打入正賽。



港隊在男子佩劍共派出12名劍手出賽，由外圍賽打起，其中羅浩天先在小組賽獲得4勝2負，進入淘汰賽，先以15：9擊敗英國的Zachary Hamilton，再以15：5淘汰墨西哥劍手​​Gibran Zea，獲得今日（19日）上演的正賽資格。他在正賽首圈將鬥埃及劍手Ziad Elsissy。

何思朗、陳樂熹及李俊林均由小組賽出線，惜在淘汰賽先後止步，其中何思朗打入淘汰賽次圈，距正賽只差一步，但不敵加拿大的Fares Arfa。

羅浩天打入今日展開的正賽。（資料圖片／葉詩敏攝）

在土耳其伊斯坦堡舉行的女佩世界盃，港隊則有朱詠翹、林衍蕙、劉穎怡、梁洛文及蘇泳桐共5名女將出戰外圍賽，林衍蕙、劉穎怡、梁洛文及蘇泳桐均順利打入淘汰賽。

劉穎怡在淘汰賽首圈先15：10擊敗匈牙利劍手Luca Laszlo，惟在次圈不敵英國的Sugar Katinka Battai；蘇泳桐則以4勝2負闖入淘汰賽，首圈輪空，惟在次圈遭匈牙利的Kira Keszei以15：11淘汰出局。林衍蕙首圈先15：13挫中國的MA Yingjia，次圈不敵哈薩克的Malgorzata Kozaczuk，無緣正賽。梁洛文則在首圈出局，朱詠翹在小組賽止步。