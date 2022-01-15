劍擊世界盃｜港隊男子佩劍傳捷報　羅浩天陳智軒攜手晉級正賽

香港男子佩劍隊今日（15日）登場，力爭躋身世界盃格魯吉亞站的正賽，羅浩天小組賽脫穎而出，直接打入64強。



佩劍世界盃格魯吉亞站次日賽事，上演男子佩劍外圍賽，港將羅浩天﹑何思朗﹑陳智軒及陳卓謙齊齊角逐。

世界排名79位的羅浩天，小組賽5勝1負，其中4場淨勝對手5：0，並以26號種子身份直接晉級64強。

陳智軒小組賽2勝4負打入淘汰賽，首場以15：10力克年僅17歲的德國劍手希治閣（Antonio Heathcock），其後鬥日本的江村凌平，以15：5再下一城。無獨有偶，陳智軒對上一次殺入正賽，就是2015年的格魯吉亞站，看來這個地方是他的福地。

羅浩天與陳智軒早前在挑戰盃決賽碰頭，如今二人攜手躋身正賽。（資料圖片／葉詩敏攝）

小組賽4勝2負的陳卓謙，晉級後以11：15不敵意大利劍手出局；何思朗表現失準，小組賽僅得1勝，無緣躋身淘汰賽。

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