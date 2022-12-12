劍擊世界盃溫哥華站｜女重團體賽無緣4強　男重惜負美國32強止步

劍擊世界盃溫哥華站，香港女子重劍隊周一（12日）轉戰團體賽，在個人賽銀牌江旻憓領銜下，先後擊退中華台北及烏克蘭，惟8強不敵以色列無緣晉級挑戰獎牌戰。男重隊亦在力戰下於32強止步。



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江旻憓在世界盃溫哥華站打入金牌戰，雖然不敵對手獲得銀牌，但仍是她自2019年在兩站奪金之後，在世界盃的最佳成績。她其後乘勇率領由陳渭泠、連翊希和朱嘉望組成的女子隊轉戰團體賽。

江旻憓在世界盃溫哥華站個人賽奪銀。（FIE）

香港女重代表隊轉戰團體賽，8強止步。（資料圖片／FIE）

港隊被列為12號種子，在32強面對中華台北，世界排名第7的江旻憓為港打頭陣，在第一輪雙方4名劍手交鋒過後，香港稍領先至14：12。江旻憓在中段取得11分，拉開7分差。港隊女將終合力以45：32輕取對手晉級。

港隊其後與烏克蘭展開拉鋸，在朱嘉望、陳渭泠、連翊希接力上陣後，以8：7領先。雙方中段互有領先惟久未能拉開多於1分差。尾二一局，港隊在落後3分下，「守尾門」的江旻憓打出一波7：3，助港隊以23：22險勝對手晉身8強。

香港女重隊力戰不不敵以色列，無緣4強。（資料圖片／梁鵬威攝）

港隊在8強與以色列爭奪4強席位，遇上晉級路上最大考驗。江旻憓率先上陣，與連翊希和陳渭泠合力在第一輪取得領先11：10。

惟第二輪被對手18歲新星Sophia Vainberg打出一波7：1，港隊落後26：30。港將其後陷入劣勢，最終以40：45落敗，無緣4強，終以第7名完成今站賽事。

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男子重劍隊不敵美國，32強止步。（資料圖片／FIE）

何瑋桁單局11分 男重32強止步

由方凱申、何瑋桁、吳浩天和周澤軒組成的港隊，同日出戰團體賽事。他們在32強面對美國，第一輪與對手咬緊比數，惟在第二輪遭對手搶分落後14：18。日前打入正賽的何瑋桁再上陣，單局取得11分助港隊反超前25：22。

戰至最後一輪，重拾氣勢的港隊有吳浩天和方凱申力保領先優勢，惟最後一局被對手猛攻14分，「守尾門」的何瑋桁力戰並取下9分，港隊仍終以41：42惜負，無緣16強，以第23名完成今站。