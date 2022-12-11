劍擊世界盃溫哥華站｜江旻憓入金牌戰　力爭睽違三載的分站冠軍

女子重劍世界盃溫哥華站，香港代表江旻憓打入金牌戰，是她3年來首度打入世界盃分站決賽、也力爭3年來首個世界盃分站冠軍。



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江旻憓以種子身份直入正賽圈，由64強打起，她在首三圈一直贏得輕鬆，分別以15：8淘汰韓國Yu Danwoo、15：7擊敗荷蘭的Diane Von Kerssenbrock、對意大利Mara Navarria又以15：6大勝，到8強再15：10挫法國劍手Marie-Florence Candassamy，打入4強並鎖定獎牌。

到4強對有主場之利的加拿大劍手Alexanne Verret，江旻憓亦打得無甚壓力，最終以15：8勝出，進入香港時間早上約9：40舉行的金牌戰，對手將是世界排名49的意大利劍手Giulia Rizzi。

這位世界排名第7的劍手，此前曾兩度奪得世界盃分站賽冠軍，兩次都是在2019年獲得，當時更創下香港劍擊歷史，成為首位奪得世界盃分站冠軍的香港劍手，同年登上世界排名第一。3年過去，江旻憓曾多次受傷患困擾，中間未曾再在世界盃獲得過冠軍，但就曾獲亞錦賽金牌及世錦賽銅牌。

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