香港桌球大師賽︱傅家俊憾負仍寫勵志故事 「原來什麼都有可能」
撰文：袁志浩
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「神奇小子」傅家俊不敵世界第一的奧蘇利雲，奪得香港桌球大師賽亞軍。能擁有這位永不放棄、靠堅持走出低谷的球手，已足夠讓香港人自豪。
即使只是亞軍，香港球迷仍是毫不吝嗇地送上掌聲給自己人傅家俊。Marco賽後說，其實不明白為何賽果會是4：6，「我打得一般，應該是0：6或1：6......」還未待他說完，現場觀眾即以歡呼聲鼓勵他。
Marco打趣指：「球迷支持我多過奧蘇是很少有，到其他地方比賽，90%人都會支持他，香港卻很『不正常』，像是夢想成真，很開心，也給我很大動力。」
的而且確，Marco已寫下足夠激勵香港人的故事——6年前最後一次贏得錦標，至2018年初視網膜退化暫停比賽，再遇上疫情導致排名暴跌，卻在香港連贏世界前列的沙比跟希堅斯，更於準決賽決勝局轟出147。
是香港這個地方、香港球迷給予Marco不一樣的力量，但其實同時，他都讓香港人受啟發，尤其是其家人跟女兒。
「我有跟囡囡說，人生再困難，面對再強大的難關都要行下去，不可以放棄。」
「這次證明了，原來什麼也有可能。希望能給大家帶來美好的回憶。」
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Marco對賽果沒任何失望，他知道自己狀態仍未十足，今次交出比預期好的成績單，算是通過了「考驗」，在康復路上踏出重要一步。
他透露10月底會飛返英國打比賽，但坦言要重返世界頭16位仍言之尚早，「短期要做到的話，要有好大突破，或贏很多冠軍。所以我不會逼自己，慢慢來。」
他早前提及過，曾質疑自己是否不再屬於職業桌球圈，是否仍是世界級，今日有不一樣的答案。「好像距離世界級近了少少，但還有很長的路。自己想水平達到頂級，而非專注在排名上。」
最後，Marco也提到了對手奧蘇利雲，「他就如費達拿、美斯跟米高佐敦，是位傳奇，所以不論贏輸，很榮幸跟他比賽。也希望他繼續打下去，我會一直支持他。」
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