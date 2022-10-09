香港桌球大師賽︱傅家俊奧蘇利雲夢幻對決　火箭紅館歡呼聲中封王

香港桌球大師賽決賽上演「神奇小子」傅家俊對「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）的夢幻對決，始終是史上最強的奧蘇利雲技高一籌，局數6：4勝出賽事。

在紅館上演的整個賽事氣氛熱爆，連跑慣碼頭的奧蘇賽後不忘大讚，「是我參與過歷來最佳賽事」，引來入場觀眾再次喝采。



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香港桌球大師賽決賽上演「神奇小子」傅家俊對「火箭」奧蘇利雲的夢幻對決。（廖雁雄攝）

傅家俊與奧蘇利雲是職業球壇老對手，生涯曾30次對碰，奧蘇贏18次，傅家俊贏9次，餘下3次打和。第31次在香港重遇，首度在紅館對陣。

即使並非排名賽，今屆賽事球手演出水準甚高，有主場之利的Marco更在準決賽對希堅斯於決勝局打出完美的一棒147度，個人職業生涯第五度在正式賽事做出此創舉。來到決賽，兩大高手對決，關鍵當然是盡量避免「輸餐士」。

「火箭」奧蘇利雲先贏首局。（廖雁雄攝）

首局初段雙方比較手緊，也打得保守，傅家俊更兩度白波「撻死」。奧蘇利雲乘機起break 41度，本有機會挑戰147，卻打失黑波，之後再領先至70：0。已被「超分」的傅家俊嘗試防守令對方罰分，但奧蘇成功化解，再打出一棒52度，放棄打最後一球「黑柴」，先贏一局122：0。

傅家俊隨即追平1：1。（廖雁雄攝）

第二局奧蘇送上紅波「餐士」，現場傳出「come on Marco」呼聲，傅家俊一聲多謝打出44度，但白波意外走入紅波堆，只能轉為防守。兩人一輪攻守，傅家俊打入「黐cushion」紅波破僵局，終以99：0追平局數。

傅家俊第三局先取13度，但打失黑波將機會拱手讓人。「火箭」埋枱無寶不落，利用3次cushion將白波由枱上方帶到下方，贏得掌聲，順勢打出一棒71度拿下此局。他之後以102：1再贏一局，領先3：1進入半場休息。

+ 9

關鍵的第五局，雙方各有埋枱機會，奧蘇領前至32：0時打失黑波，傅家俊形勢大好下，一記紅波「唧shot」打失，火箭再埋枱把握機會贏72：28，拋離局數至4：1。

傅家俊不容再失，第六局精彩擊散紅波堆成功開Pack，打出一棒98度，在全場掌聲中追成2：4。可惜下一局Ｍarco冒險炸散紅波卻打失，奧蘇打出決賽首個Century Break，一棒105度局數領先至5：2，距離封王只差一局。Marco之後連追兩局，追至4：5，奧蘇隨即以一棒114度順利再下一城，以總局數6：4勝出，贏得香港大師賽冠軍。

這項賽事一向在伊館舉行，適逢今次場館「無期」，惟有改在紅館上演。不料這個變動令港人和球手均倍感興奮，奧蘇利雲勝出賽事後也直言，昔日伊館3000多人氣氛已經很好，不過也難與今次紅館坐足8000、9000震撼，大讚「是我參與過歷來最佳賽事」，希望日後能繼續，引來入場觀眾再度熱烈喝采。