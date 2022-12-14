世界盃講古．摩洛哥｜由家族羈絆到阿拉伯文化圈　就是最美麗足球

數今屆世界盃球場上最美麗的風景，我會說是當摩洛哥淘汰西班牙及葡萄牙後，這支北非勁旅的主將們與家人一起的畫面：夏基美親吻母親、保法爾帶媽媽起舞、耶辛尼保奴與兒子嬉戲⋯⋯

阿拉伯文化很強調家庭的羈絆，這也是摩洛哥挺進4強的秘訣。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



法國國家隊成員起碼一半擁有非洲血統，「球王」施丹及應屆金球獎得主賓施馬來自阿爾及利亞家庭、當家球星麥巴比則有個喀麥隆父親；摩洛哥卻相反，國家隊彷彿非洲中的歐洲隊，今屆26人中有14個於國外出生，包括生於西班牙的夏基美、在荷蘭出世的薛耶治與蘇夫恩岩拉伯特等一眾主將。事實上，摩洛哥人口約3700萬，而海外僑民則有420萬，僑民的國腳佔比不合比例地多。

（Getty Images）

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說起摩洛哥的足球「起源」，也是因為歐洲國家。在1912至56年間，摩洛哥是法國與西班牙的「保護國」，當地不少足球球會就是在那個時候成立；之後，摩洛哥皇室重奪主權，卻沒有摒棄殖民遺物，尤其是國王哈桑二世（1961-99在位）非常熱愛足球，不單直接介入該國足總事務，他更成立了AS FAR球會，坊間稱為「國王部隊」（King's Team），在1960年代雄霸摩洛哥聯賽，到現在也是前列勁旅。

哈桑二世99年駕崩，其子穆罕默德六世雖未及乃父對足球那樣狂熱，但仍繼續是AS FAR的班主，而且也很支持國內足球發展，例如摩洛哥足總在2014年開始有系統地挖掘有足球天賦的海外僑民，讓他們披上摩洛哥的戰衣。摩洛哥並非以民族主義掛帥，也沒有逼人愛國，反而是利用重視家庭這個阿拉伯文化來凝聚人心，其中最著名的例子是，他們為了「籠絡」在荷蘭出世的阿積士新星Mohamed Ihattaren，不惜負責其父的喪禮費用，當中還包括將遺體運回摩洛哥安葬。

薛耶治。（Getty Images）

有拉力，也有推力。2011年「阿拉伯之春」引發阿拉伯多個國家政局動盪，利比亞、敍利亞等至今戰亂頻仍，一批又一批的難民潮，令歐洲不少地方都產生或增強了排外情緒，這也是一眾球星選擇代表父母所屬國家的原由，例如曾代表荷蘭U21的薛耶治，最終選擇了摩洛哥，除了因為他有個摩洛哥母親，「我們那時很窮，母親是唯一仍鼓勵我繼續踢波的人；我深明母親為我承受了幾多，我的足球就是為她而踢」，另一個原因就是他始終不習慣被喚作「marokkanen」，意謂荷蘭出生的摩洛哥人，或許類似香港人叫印度人「阿差」那樣，說者無心，聽者卻難免感受歧視。

星級右閘夏基美的故事也相近，在西班牙出生，還加入了皇家馬德里青年軍，更獲得施丹賞識，看似平步青雲，但他一直卻有一種非我族類的感受，「就算我有西班牙身分證和護照也沒用，他們看到我的阿拉伯名字、看到我的摩洛哥人面孔，他們有心或無意都好，都會做出種族歧視的事情」。（註：夏基美的故事詳見：世界盃人物誌︱摩洛哥之心夏基美 淘汰西班牙的「最熟悉陌生人）

夏基美。（Getty Images）

摩洛哥的苦心經營，差點給上任教頭夏利賀錫（Vahid Halilhodzic）搞垮，這位70歲老帥執教經驗豐富，但之前於科特迪瓦及日本掌帥時，都是帶領球隊取得世界盃入場券後，未踢正賽便遭辭退，這與其管教球員作風過於嚴厲不無關係。夏利賀錫認為一眾「海歸派」態度散漫，沒有為國而戰的準備，於是殺一儆百，而針對的對象則是頭號球星薛耶治，他公開指責薛耶治詐傷不肯為國效命，也曾批評薛耶治桀傲不馴，有傳他還說過：「其實應該由其父親管教他，可惜他已不在。」如果屬實，難免薛耶治怒火中燒，不止因為他9歲喪父，而且在阿拉伯文化裏，侮辱家人是不能接受的事。

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還好，摩洛哥在世界盃前踢走了夏利賀錫，而以另一個僑民、出生在法國的列格古接掌帥印。列格古深明僑民的心態，首先他便安撫了薛耶治，讓他歸隊，而更重要的一步是，他申請了額外的預算費用，讓一眾國腳的家人可以一起隨行到卡塔爾；有隨團記者便說，摩洛哥入住的酒店，與其說是備戰基地，更像是溫馨的家庭夏令營。事實上，這班海歸球星，不少只能說出蹩腳的阿拉伯語，與其說他們對摩洛哥有深厚的國族認同，倒不如說他們很願意為父母或家人的故鄉而戰。

摩洛哥先後淘汰兩牙歷史性躋身四強，歡呼之聲由卡塔爾橫跨至西撒哈拉，從巴格達、貝魯特、加沙走廊都是慶祝的喇叭聲、汽車響咹聲；美麗的約旦皇后Rania在twitter致意，時有爭拗的鄰國阿爾及利亞也放下成見為摩洛哥的佳績喝彩，半島電視台則報道說：「阿拉伯人集體慶祝摩洛哥取勝，與長久分隔阿拉伯諸國的政治歧見形成反差。」或許摩洛哥的家族羈絆已慢慢擴大到整個阿拉伯文化圈，卡塔爾的Al Bayt球場將成為他們的主場，成為他們挑戰上屆冠軍、也是過往宗主國的一大助力。

（Getty Images）

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