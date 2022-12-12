傑出運動員2022｜傑運頒獎禮明年舉行　為港將征杭州亞運壯行色

香港傑出運動員選舉（下簡稱傑運）頒獎禮將在明年4月18日舉行，港協暨奧委會周一（12日）公布有關選舉詳情，並由即日起接受體育總會提名。今屆選舉制度未有變動，續設4個獎項，而男、女子亦各選中一位「星中之星」。



被喻為「體壇奧斯卡」的傑出運動員選舉，曾受疫情影響，一度在2020年因大部分國際賽事取消或延期而停辦。隨疫情緩和，2021年度的「傑運」在8月時順利於香港會議展覽中心舉辦，多名本港運動員均盛裝出席。

港協暨奧委會周一宣布，本屆「傑運」將在明年4月假香港會展舉行，以對港將的努力予以肯定，同時為他們迎戰9月杭州亞運會壯行色。

「跳高女神」楊文蔚（右三）與張家瑋（左一）等港將出席記者會。（由公關提供）

「跳高女神」楊文蔚、香港乒乓球「一哥」黃鎮廷、桌球港將張家瑋以及啦啦隊運動員余世彥出席記者會，為港隊奪得歷來首面世運會金牌的張家瑋指，希望能獲提名參選今屆傑運，惟會以平常心面對。

亞室運因疫情延期兩年，張家瑋（左一）難得能出戰綜合運動會，在今夏的世運會奪金而回，為港創下歷史。（由公關提供）

傑運由即日起至明年1月11日為總會提名期，公眾可於明年2月11日至3月12日期間於網上投票，頒獎禮則於明年4月18日假香港會展舉行。

本年度傑出運動員選舉繼續設有4個組別的獎項，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」。

8月的2021年度傑出運動員，由張家朗和何詩蓓大熱當選「星中之星」。（資料圖片／李澤彤攝）

其中「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」將分別有最多5位傑出男／女運動員獲獎，他們之中得票最高的男／女運動員，將獲頒「星中之星香港傑出男／女運動員」殊榮。

至於「香港最佳運動組合」設有3個得獎組合，「香港最佳運動隊伍」則會有一隊獲獎。每個體育總會可就上述4個組別的獎項，各提名一位運動員或一個組合／隊伍參選。

被喻為「體壇奧斯卡」的傑出運動員選舉將在明年4月重臨，為運動員出戰亞運前壯行色。（資料圖片／李澤彤攝）