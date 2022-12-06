世界盃講古．西班牙｜當政治意味最濃的足球　遇上方丈教練安歷基

西班牙一度是世界足球的霸主，但近10年表現卻令人失望，名宿安歷基負起重建的重任，起用大量年輕球員，似乎漸上正軌，只是，歷久不衰的皇馬巴塞之爭，似乎還在這支鬥牛兵團若隱若現。



文：胡蘇

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從前西班牙被戲謔為「外圍賽之王」，自1978年起便未嘗缺席決賽周，但到正賽卻未嘗突破八強，然後阿拉干尼斯自2004年接掌帥印後革新，鬥牛軍於是在2008歐國盃、2010世界盃、2012歐國盃，連續地稱王，Tiki-taka的踢法風靡全球。

阿拉干尼斯最重要的變革，是踢走皇家馬德里隊長魯爾。魯爾是球隊與國家隊的旗幟人物，射術了得，感染力也強，可也是令球隊無法團結起來的禍端。皇馬與巴塞是世仇，深層矛盾還有這是中央與地方勢力之爭，巴塞位處的加泰隆尼屢有獨立聲音，皇馬的「皇家」兩字卻是建制象徵，然後兩軍成員卻代表國家出戰，有幾齊心可想而知。

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魯爾（前排中）成為阿拉干尼斯顧存大局下的犧牲品。（Getty Images）

阿拉干尼斯由於要用上巴塞Tiki-taka的戰術，以沙維及恩尼斯達等做核心，於是棄用魯爾，只保留了門將卡斯拿斯與當時在皇馬資歷尚淺的沙治奧拉莫斯，他又做了平衡之舉，就是任命了卡斯拿斯為隊長，為的就是有個「和事佬」。這卻令時任皇馬主帥摩連奴對卡斯拿斯有意見，甚至在公開場合批評卡斯拿斯將國家隊排在球會利益之上；其實這也側面反映了皇馬巴塞之爭無日無之。

巴塞皇馬兩難存，多選了巴塞的人，便委任卡斯拿斯做隊長。（Getty Images）

現在，皇馬巴塞那些的大佬們，老的老，退的退，競爭應該減了許多？問題卻發生在主帥安歷基身上。他領軍出戰去年的歐洲國家盃時，竟連一個皇馬球員都沒選，艾斯高、馬高阿辛斯奧、丹尼爾卡華積等全遭棄用，引來外界譁然，要不是西班牙總算殺入準決賽，而且僅於12碼不敵意大利，相信安歷基會深受下台壓力。

阿拉干尼斯揮淚斬魯爾是為大局着想，但安歷基卻明顯是私怨。他是少數曾效力過皇馬及巴塞的球員，及後執教巴塞青年軍，之後更接掌一隊，並在2014/15球季榮封「三冠王」，創下另一個巴塞王朝。他接掌國家隊前接受個一個訪問，剖白過內心世界，「每當我在球員貼紙或電視上見到我穿著白色球衣時，我就覺得很怪；還是藍紅相間的球衣適合我一點」、「就算我表現得如何出色都好，皇馬的球迷從不滿意，我沒感受過一絲尊重」、「我來到巴塞後，我覺得像回到了家一樣」……訪問很長，恕不盡錄了，這明顯是一個流着巴塞的血還恨透皇馬的教練，接掌國家隊後帶着偏見去挑選球員的故事。

皇馬時代的安歷基。（網上圖片）

安歷基堪稱新一代「方丈」。（Getty Images）

安歷基的「方丈」性格到近年也沒改變。由於他的女兒患骨癌，他在2019年初暫退崗位，好陪伴女兒，其長期助教羅拔摩蘭路暫掌國家隊帥印，到年中安歷基正式辭任，摩蘭路也因表現出色，獲得一紙長約至執教2020歐國盃。安歷基的女兒及後不幸離世，他欲重返國家隊，摩蘭路不知是否受壓而請辭，儘管他帶領西班牙不敗出線。安歷基及後公開批評摩蘭路不忠、野心太大，妄想自己可以領軍出戰歐國盃等，他卻似乎忘了，摩蘭路自2011年已跟隨他任助教，從羅馬、切爾達、巴塞到國家隊，不離不棄。

9月參加歐國聯的時候，安歷基徵召了卡華積與阿辛斯奧，似是破冰之舉，反正正副隊長依然是巴塞系統的布斯基斯及佐迪艾巴，他也不會怕更衣室有什麼動盪。或許，傳媒的焦點依然會是曼聯門將迪基亞何以落選，而這，相信要等待另一篇訪問出爐才可解開謎團了。

西班牙球迷們想念迪基亞嗎？（Getty Images）

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